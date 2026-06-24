アーティストのGACKTが、6月23日放送のバラエティ番組『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』（日本テレビ系）に初登場。その “場違いキャスティング” が物議を醸している。「この日は、お米を毎日300合炊く埼玉・入間市の人気食堂を特集しました。山盛りご飯の定食が名物で、女将さんが『ご飯大丈夫？ 足りてる？』とおかわりをすすめて回ることで知られています。ヒロミさんやバイきんぐ・小峠英二さんが笑顔や驚きの