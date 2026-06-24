6月24日、群馬県高崎市のコインパーキングで同市に住む吉田千夏さん（28）が刺殺された。事件が発生したのは同日午前3時すぎのこと。群馬県警に「知り合いの女性が知人男性ともめている」と110番通報があった。警察官が駆けつけたところ、女性が血まみれの状態で倒れており、搬送先の病院で死亡が確認された。現場には血のついた刃渡り10センチほどの刃物が残されていた。【写真を見る】「現場には果物ナイフらしきものが...」女