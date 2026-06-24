福岡県佐賀県長崎県大分県熊本県は明日25日未明から昼前にかけて、線状降水帯が発生して、大雨による災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。大雨に対する心構えを一段高めていただき、地元気象台が段階的に発表する防災気象情報やキキクル(危険度分布)等の情報を確認してください。福岡・佐賀・長崎・大分・熊本で「線状降水帯」発生の可能性気象庁は今日24日午後4時18分、気象解説情報(線状降水帯半日前予測)