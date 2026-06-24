ヨーロッパで記録的な熱波が猛威をふるっています。フランスでは、最高気温が44℃を超える地域も出てきました。先週末から、記録的な熱波に見舞われているフランス。広い範囲で、最高レベルの「熱波警報」が発令されるなか、23日には南西部のピソスで44.3℃と、これまでの最高気温を更新しました。パリでも…記者「エッフェル塔を見渡せる観光名所ですが、気温計は42.1℃になっています」この日の気温は40℃近くまで上昇し、エッフ