梅雨前線などの影響で、大分県内は24日、警報級の大雨となる可能性があり、気象台が土砂災害などに警戒を呼び掛けています。 こうした中、台風7号は27日、28日ごろに県内に最も接近するとみられ、今後の情報に注意が必要です。 日田市 大分地方気象台によりますと、梅雨前線や暖かく湿った空気の影響により、県内は23日も雨となっています。22日午後からの降り始めからの雨の量は午後5時時点で、日田市椿ヶ鼻