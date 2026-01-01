NiziU、2026年のマニフェストムービー『We need U 2026』公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

NiziUが、2026年の活動を示唆するムービー『We need U 2026』を自身の公式YouTubeにて公開した。

■各メンバーの個別Instagramアカウントが開設！

公開された映像は、アーティスティックな世界観のなか、各所に彼女たちが2026年に繰り広げるであろう活動のヒントが散りばめられた興味深い内容。NiziUのビジュアルの美しさはもちろんのこと、独特の緊張感さえも内包する、まるで海外映画のような“ひとつの作品”と言っても過言ではない映像はファンのみならず必見だ。

2025年は史上最多公演数かつキャリア史上初のホールツアーを開催し、その圧倒的なパフォーマンス力を再度証明したNiziU。2年4ヵ月ぶりの3rdアルバム『New Emotion』のヒットも記憶に新しく、12月にはデビュー5周年を迎え、今もなおミュージックシーンを席捲し、鮮烈な印象を与え続けている。

なお、新年早々のあらたなニュースとして、メンバーの個別Instagramアカウントが開設。メンバーソロやユニットでの活動においても鮮明な記憶を残し続け、個性が際立つ、MAKO、RIO、MAYA、RIKU、AYAKA、MAYUKA、RIMA、MIIHI、NINA9名の投稿を、ぜひチェックしよう。

■関連リンク

NiziU メンバー個人Instagramアカウント

MAKO

https://www.instagram.com/mako_koma_y?igsh=MWJwcmR5NnFkc2t0&utm_source=qr

RIO

https://www.instagram.com/rio.1ogram?igsh=MTdkd210OG84Mmcwcw%3D%3D&utm_source=qr

MAYA

https://www.instagram.com/__maayaa_my?igsh=M2M0a29sZHJ6aXdk&utm_source=qr

RIKU

https://www.instagram.com/ri__kuu1026?igsh=aWNzMDhkNGI2cXR2&utm_source=qr

AYAKA

https://www.instagram.com/ayaaaka.__?igsh=MTRqYXYzdTQyaHpkOQ%3D%3D&utm_source=qr

MAYUKA

https://www.instagram.com/my13kaa?igsh=dHN0Z2Z6aTlyYnBw&utm_source=qr

RIMA

https://www.instagram.com/rri._.ma?igsh=MXZ3dTNzMjB2MjV3Zg%3D%3D&utm_source=qr

MIIHI

https://www.instagram.com/__miihi.33?igsh=cHJhbTFjazJhMDZj&utm_source=qr

NINA

https://www.instagram.com/ninamnkh__?igsh=bWtrd3FqNWx6Z2Vq&utm_source=qr

NiziU OFFICIAL SITE

https://niziu.com