声優の伊藤美来（29）が1日、自身のXを更新。デビュー以来13年間所属した事務所を退所し、同日から新事務所に移籍することを発表した。2026年スタートとなったこの日、人気声優たちも新たな道を歩みはじめた。

伊藤は文書と新しい宣材写真を投稿。「このたび、2025年12月31日をもちまして、13年間お世話になりましたスタイルキューブを離れ、2026年1月1日よりボイスキットに所属することとなりました」と伝えた。

伊藤は2013年、「アイドルマスター ミリオンライブ!」の七尾百合子役でデビュー。人気アニメ「五等分の花嫁」の中野三玖役、「BanG Dream!（バンドリ）」の弦巻こころ役、「安達としまむら」のしまむら役、「白い砂のアクアトープ」の海咲野くくる役、「プリンセスコネクト！Re:Dive」のコッコロ役などで知られる人気アイドル声優。声優ユニット「StylipS」「Pyxis」で音楽活動も行い、2016年にはソロデビューもしている。

「エミリー、パリへ行く」エミリーや「デリシャスパーティ プリキュア」キュアスパイシーの声などで知られる女優で声優の清水理沙は約15年間所属した事務所を昨年末で退所し、同日からはボイスキットに所属すると自身のXで発表した。

「ウマ娘 プリティーダービー」トウカイテイオーや「アイドルマスター ミリオンライブ！」伊吹翼の声を担当したMachicoも同日、自身のXで「2025年12月31日をもちましてスタイルキューブを退所させていただきました」とし「そして本日よりボイスキットに所属し、活動させていただく運びとなりました!」と報告した。

「響け！ユーフォニアム」川島緑輝役、「BanG Dream！」松原花音役などで知られる声優・豊田萌絵（30）も昨年末をもって所属事務所「スタイルキューブ」を退所し、26年元日から「響」に所属することを報告した。

豊田はインスタグラムに「関係者の皆さま 応援してくださっている皆さまへ」と題した文書を掲載し、「2025年12月31日をもちまして、長年お世話になりましたスタイルキューブを退所することとなりました」と報告。続けて「ご縁をいただき、2026年1月1日より声優事務所響に所属させていただくことになりました」とも伝えた。