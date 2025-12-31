¡Ú¹ÈÇò¡Û¡È¥¥ó¥×¥ê5¿Í¡É½¸·ë¤Ë»ëÄ°¼ÔÊ¨¤¯¡ª¡ÖÆ±¤¸¶õ´Ö¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¥É¥¥É¥¡×¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤¬À¨¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤¬12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Number_i¤ÈKing¡õPrince¤¬¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡È¥¥ó¥×¥ê5¿Í¡É¤Î½¸·ë¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Number_i¤Ï23Ç¯5·î¤ËKing¡õPrince¤òÃ¦Âà¤·¤¿Ê¿Ìî»çÍÔ¡¢¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡¢´ßÍ¥ÂÀ¤Î3¿Í¤Ç23Ç¯10·î¤Ë·ëÀ®¡£24Ç¯¸µÆü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖGOAT¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢Æ±¶Ê¤Ç¹ÈÇò½é½Ð¾ì¡£2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¤Îº£²ó¤Ï¡ÖGOD_i¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2¿ÍÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤¿King¡õPrince¤¬½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¡ÖWhat¡¡We¡¡Got¡¡¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á¡×¤ò²Î¾§¡£¹ÈÇò¤ÎÉñÂæ¤Ë¥¥ó¥×¥ê¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿5¿Í¤¬¤½¤í¤¤¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¥ó¥×¥ê¤È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥¢¥¤¤¬Æ±¤¸¶õ´Ö¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¥¥ó¥×¥ê¤È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥¢¥¤°ì½ï¤Ë½Ð¤Æ¤ë¤ÎÊ£»¨¡×¡ÖNumber_i¤È¥¥ó¥×¥ê¤¬Æ±»þ¤Ë¹ÈÇò½Ð¤Æ¤¤¤Æ¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÈÌ¿Í¡×¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤¬À¨¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£