経済学者の成田悠輔氏が、29日夜に更新された日本テレビ系「夜明け前のPLAYERS」の公式YouTubeチャンネルに出演。同番組を降板することを発表した。

成田氏は冒頭で「どうも、成田悠輔です。番組スタッフのみなさんと話し合った結果、『夜明け前のPLAYERS』、辞めまーす」と切り出した。

そして「なぜ辞めるのか、ですが…もちろん、私がコンプラ違反をしたからです。…と言いたいところなのですが、残念ながらそんな劇的でエキサイティングな人生も送れてません。辞めるのは、もめたからではなく、単に“飽きたから”です。やる気がなくて申し訳ありません」と続け、頭を下げた。

さらに「これまで、30人を超えるゲストのかたにお越しいただきました。でこぼこで、何の一貫性もないゲストのみなさん、本当にありがとうございました。そして、この番組は、今後は『夜明け前』ではない、ただの『PLAYERS』として、引き続き、よく分からない迷走を続けていくそうです。その迷走、及び、絶滅への道のり、勝手にお楽しみください。…ということで、“楽しくなければテレビじゃない”。いつフジテレビみたいになるのかとっても楽しみな日本テレビ。ありがとうございました」と再び頭をさげて、挨拶を終えた。

「夜明け前のPLAYERS」の公式Xも29日夜更新され「『夜明け前のPLAYERS』は成田悠輔さんMCで3年間お届けしてきましたが、いよいよ本当に出てくれるゲストがいなくなりましたので、『夜明け前のPLAYERS』はしばらくお休みし、『PLAYERS』として生まれ変わります。4年目もよろしくお願いいたします」と報告した。

同Xのプロフィル欄には「未来の日本を切り拓く変革者＝『PLAYERS』たちを紹介する、予測不能な対談番組」と同番組の内容が説明されている。