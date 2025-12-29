《この度、堂本光一は結婚する運びとなりましたことをこれまでの歩みを支えてくださった関係者の皆さまへご報告させていただきます》

芸能人の結婚報道が飛び交う年の瀬、所属事務所を通して “ゴールイン” を発表したのはDOMOTO・堂本光一だ。アイドルとして長年第一線で活躍しながら、私生活を多く語ってこなかった堂本の報告に、ファンからは祝福の声が相次いだ。報道によると、お相手は元女優だという。

「堂本さんの熱愛がキャッチされたのは2023年。主演と演出を手がけたミュージカル『Endless SHOCK』での共演をきっかけに、元女優の女性と約10年にわたって交際していると『スポニチ』が報じたのです。

2025年9月にはその女性がInstagramを削除し、所属事務所を退社したことから『結婚間近』との見方が出ていました」（芸能記者）

一連の報道が事実であるとすれば、12年に及ぶ誠実な交際のすえゴールインしたことになる。Xでは好意的な声が多くあがっている。

《長い時間を一緒に歩いてきたであろう彼女にも、ようやく報われるような、温かい未来であってほしい…》

《これ何がすごいって堂本光一ほどの国民的アイドルが10年以上一人の女性への愛を貫いて最後責任を取ってるってとこよね》

長く愛を育んでいるふたりだが、本誌は約1年前に堂本の港区女子との “はっちゃけ飲み会” 現場を報じている。東京・六本木の会員制のアミューズメントバーに姿を見せた堂本は、後輩を引き連れていた。

「この日、光一さんは出演者で後輩の元KAT-TUN・上田竜也さんとともに『Endless SHOCK』の “お疲れ様会” に参加していたようです。

光一さんらが大勢で飲むときは、よくこのお店を利用しているそうです。そのため、オーナーとも顔なじみ。この日は、女性を呼びすぎてしまって、まるで合コンのようになってしまったと聞きました」（光一の知人）

上田、光一に加えて4名ほどのイケメン男性が入店した後、“港区女子” ばりの派手めな女性が、8名ほど入店した。

「本格的に飲み始めたのは、女性も揃った後の、夜10時ごろからだったそうです。光一さんはよほど楽しかったのか、朝5時すぎまで同じ店で飲んでいましたよ。最近は、飲んでもテッペンが超えたくらいまで……というのが増えていたそうですから、この会ではかなり気を許していたんじゃないでしょうか。 会のお会計は座長の光一さんが、すべて支払ったそうです」（同）

ひとり徒歩で帰路についた光一だが、最愛の人には家でこってりしぼられたかも……。