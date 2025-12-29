『ラストマンー全盲の捜査官ー』公式SNSにて、向井康二（Snow Man）と永瀬廉（King ＆ Prince）の仲の良さが伝わるメイキングムービーが公開された。

【動画】永瀬廉が向井康二に「すー」を差し上げるメイキングムービーなど①～③

■カメラに気づいた永瀬がおふざけをやめる瞬間も

2023年4月期のTBS系日曜劇場として放送された連続ドラマ『ラストマンー全盲の捜査官ー』から永瀬は出演。向井は2025年12月28日に放送された完全新作スペシャルドラマ『ラストマンー全盲の捜査官ー FAKE／TRUTH』に出演した。

待機中のふたりを捉えた動画では、ラフなシャツ姿の向井がスーツ姿の永瀬に、手で作ったピストルを向けて「すーをください」と要求。向井は真剣そのものだが、要求が要求なだけに永瀬は“また始まったなぁー”ぐらいの様子で見つめつつも、笑いながら即座に向井をタッチし「すー」を“差し上げる”。すると、向井もお腹をおさえながら「すー」を“頂いていた”。

そこからふたりの世界に入り込み、「すー」のやりとりで盛り上がる永瀬と向井だったが、撮影していることに気づいた向井がカメラを指すと、永瀬はハッとしたような表情になりおふざけをやめる。「初めまして」と挨拶をする向井の隣で、永瀬はピストルを撃つポーズ。「向井です。よろしくお願いします」とシャツをピシッと整える向井の隣で、これまでのやりとりを見られていたことに対し、照れくさそうに笑みを浮かべる永瀬だった。

ダイアンの津田篤宏のギャグを向井が拝借した「ゴイゴイスー」からくる「すー」を連発するじゃれ合いムービーに「こーじくんにのってくれる廉くんかわいい」「廉くんの『すー』はレアすぎる」「れんこじの絡みが見られてうれしい」「さすが関西出身同士」「カメラ見つけたらすぐ役に戻る廉くん（笑）」などの声が寄せられた。

その他にも、向井のキーワードトーク動画やパジャマ姿の永瀬とスーツ姿の今田美桜が笑顔を見せる、ドラマ第10話の切り抜き動画も公開されている。

■動画：楽し気な向井＆永瀬の待機中ムービー

■動画：キーワード「無敵のバディ」に絡めた向井のエピソードトーク

■動画：パジャマ姿ではにかむ永瀬にキュン！ドラマのワンシーン切り抜き