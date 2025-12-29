東京大賞典「簡単すぎると思ったら…」 オッズは渋い？競馬ファンの思惑は「決め打ちするしか」
午後3時40分発走
2025年の競馬界のラストG1となる東京大賞典は29日、大井ダート2000メートルで行われる。中央と地方のトップホースが集った大一番。オッズに注目する競馬ファンからは様々な声が上がった。
中央競馬の総決算、有馬記念の翌日の大レースに競馬ファンは燃えている。
中央と地方のトップホースが大井に集結。午前11時過ぎのオッズでは帝王賞、JBCクラシックとJpn1を連勝中のミッキーファイト（牡4、田中博）が単勝1.5倍。ジャパンダートクラシックを制したナルカミ（牡3、田中博）が4.3倍、ナチュラルライズ（牡3、伊藤圭）が9.5倍で続き、中央勢が優勢となっている。
抜けた人気馬がいる構図に、X上の競馬ファンからは様々な声が上がった。
「東京大賞典堅そうだな〜」
「東京大賞典、ルメールが3歳2頭掃除して差し馬が2、3着拾うだけやんけ 簡単すぎると思ったらあんまオッズつかないな…」
「東京大賞典はもうオッズ的に決め打ちするしかないな」
「ミッキーファイト鉄軸しか思いつかないからケンすることにしました」
「妙味無さそう」
「有馬記念は外した。東京大賞典は当てたい」
「昨日負けた有馬記念 今日の東京大賞典で取り返せば良いではないか」
東京大賞典は大井9Rとして午後3時40分発走となる。
（THE ANSWER編集部）