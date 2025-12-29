午後3時40分発走

2025年の競馬界のラストG1となる東京大賞典は29日、大井ダート2000メートルで行われる。中央と地方のトップホースが集った大一番。オッズに注目する競馬ファンからは様々な声が上がった。

中央競馬の総決算、有馬記念の翌日の大レースに競馬ファンは燃えている。

中央と地方のトップホースが大井に集結。午前11時過ぎのオッズでは帝王賞、JBCクラシックとJpn1を連勝中のミッキーファイト（牡4、田中博）が単勝1.5倍。ジャパンダートクラシックを制したナルカミ（牡3、田中博）が4.3倍、ナチュラルライズ（牡3、伊藤圭）が9.5倍で続き、中央勢が優勢となっている。

抜けた人気馬がいる構図に、X上の競馬ファンからは様々な声が上がった。

「東京大賞典堅そうだな〜」

「東京大賞典、ルメールが3歳2頭掃除して差し馬が2、3着拾うだけやんけ 簡単すぎると思ったらあんまオッズつかないな…」

「東京大賞典はもうオッズ的に決め打ちするしかないな」

「ミッキーファイト鉄軸しか思いつかないからケンすることにしました」

「妙味無さそう」

「有馬記念は外した。東京大賞典は当てたい」

「昨日負けた有馬記念 今日の東京大賞典で取り返せば良いではないか」

東京大賞典は大井9Rとして午後3時40分発走となる。



（THE ANSWER編集部）