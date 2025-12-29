ÊÁËÜ¡õ¤Û¤Ê¡¦¤¤¤³¤«¡¢¡Ø¸«¼è¤ê¿Þ¡Ù¥ê¥ê¡¼¤Ë¡Ø»ÍÀéÆ¬¿È¡Ù¸åÆ£¡Ä¡Ú2025¡ÛÇ®°¦¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¤½¤Î¸å
¡ÚÇ®°¦¤Î¸½¾ì 2025¡Û¢
ÊÁËÜ»þÀ¸¡Ê36¡Ë❤︎¡Ø¥²¥¹¤Î¶Ë¤ß²µ½÷¡Ù¤Û¤Ê¡¦¤¤¤³¤«¡Ê36¡Ë¸ÄÀÇÉÇÐÍ¥Æó¿Í¤ÎÎø¿Í·Ò¤®¥Ç¡¼¥È¡¡3·î14¡¦21Æü¹æ
Æó¿Í¤È¤â´Ý´ã¶À¡£µû¤Î¶ú¾Æ¤¤¬ÍÌ¾¤ÊÅ¹¤Î´ÇÈÄ¤ò¶Å»ë¤¹¤ëÊÁËÜ»þÀ¸¡Ê36¡Ë¤Ë¡¢¤Û¤Ê¡¦¤¤¤³¤«¡Ê36¡Ë¤¬´ó¤êÅº¤¦¡Ö³¨¡×¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÊÑÁõ¤â¤»¤º¡¢Æ²¡¹¤ÎÎø¿Í·Ò¤®¤Ç--¡£
¡Ö¡Ø¥²¥¹¤Î¶Ë¤ß²µ½÷¡Ù¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¸å¡¢Èà½÷¤Ï½÷Í¥¶È¤ËËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¡¢¡ØÏ»ËÜÌÚ¥¯¥é¥¹¡Ù¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡Ø¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¢Ä«»³²È¤Ç¤¹¡£¡Ù¡Ê¶¦¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¡¢¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡Ê£Î£È£Ë¡Ë¤Ê¤É¤ÎÏ¢¥É¥é¤Ë¤µ¤È¤¦¤Û¤Ê¤ßÌ¾µÁ¤Ç½Ð±é¡£½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æó¿Í¤¬µ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ë·è¤á¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢¡Ç24Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¶Ó»åÄ®¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Á½ÂÃ«¤«¤é°ìËÜ¡Á¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ç¤Î¶¦±é¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¥É¥é¥ÞÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤Î¡Ç24Ç¯11·î¡¢FRIDAY¤ÏÅÔÆâ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¶ãÌ£¤¹¤ëÆó¿Í¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ÄÀÇÉÇÐÍ¥Æ±»Î¤ÎÎø¤Ï¡¢¤½¤³¤«¤é£±Ç¯¤ò·Ð¤¿¡Ç25Ç¯11·î¤ËÀ®½¢¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ø¸«¼è¤ê¿Þ¡Ù¥ê¥ê¡¼¡Ê41¡Ë❤︎ º£ÀîºÚ½ï¥¢¥Ê¡Ê28¡Ë¡ÖNG¤Ê¤·¡×¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤âÆ²¡¹¤È¸òºÝ¤ò¸ì¤ë¡¡9·î12¡¦19Æü¹æ
¡Ö¡Ø¡Ê·ëº§¤Ï¡Ë¤¤¤Ä¤«¤·¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡í·ëº§Àë¸À¡í¤Ã¤Æ½ñ¤«¤ì¤Æ¡£¥Û¥ó¥Þ¤Ë¡¢¤¢¤ì¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ê¡£¡Êµ¼Ô¤¬¡Ë¹ª¤ß¤Ç¤·¤¿¡×
´§ÈÖÁÈ¡Ø¸«¼è¤ê¿Þ¤¸¤ã¤ó¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î12·î11ÆüÊüÁ÷²ó¤Ç¡¢FRIDAY¤ÎÇ®°¦ÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡Ø¸«¼è¤ê¿Þ¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¡Ê41¡Ë¡£¸òºÝ´ü´Ö¤Ï£²Ç¯¤Û¤É¤Ë¤Ê¤ê¡¢£³·î¤«¤é¤ÏÆ±À³¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏFRIDAY¤ËÆÇ¤Å¤¤¤¿¥ê¥ê¡¼¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ç¡íÃËµ¤¡í¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥ê¥ê¡¼¤ÏÇ®°¦¥¤¥¸¥ê¤Ë£Î£Ç¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬°ì²ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÊóÆ»Ä¾¸å¤Î¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢À¸ÊüÁ÷¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤ÆÇ°Æþ¤ê¤Ê³ÎÇ§¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ïµ¤¤Ë¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡í·Ý¿Í¥¤¥Á¤Î¥â¥ÆÃË¡í¤À¤±¤Ë¡¢²¼¼ê¤Ë±£¤¹¤ÈÈà½÷¤òÉÔ°Â¤Ë¤µ¤»¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¥¡¼¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
Æ²¡¹¤È¡Ö·ëº§Êó¹ð¡×¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÆü¤ò¡¢¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡Ø»ÍÀéÆ¬¿È¡Ù¸åÆ£Âó¼Â¡Ê28¡Ë❤︎ Æ±À³Îø¿Í¡Ö¼«Ê¬¤¬ÉÝ¤¤¡×¡í¾Ð·â¡í¤ÎÏ©¥Á¥å¡¼¡¡9·î5Æü¹æ
¡ÖÀèÆü¡¢Ï©¾å¤Ç¥¥¹¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡×¡£FRIDAY¥¹¥¯¡¼¥×¤ò¼õ¤±¡¢¡Ø»ÍÀéÆ¬¿È¡Ù¤Î¸åÆ£Âó¼Â¡Ê28¡Ë¤¬Êó¹ð¤¹¤ëÀè¡¹¤Ç·Ý¿ÍÃç´Ö¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤¨¤°¤¤¡×¡ÖÌÌÇò¤¹¤®¤ë¤Ã¤Æ¡×¡Ö·Ý¿Í½é¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¾Ð¤¤Å¾¤²¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£ËÜ¿Í¤¬¡Ö¼«Ê¬¤¬ÉÝ¤¤¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡í¾Ð·â¡í¥·¡¼¥ó¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ªËßµÙ¤ß¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¡£ÅÔ¿´¤«¤é15km¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿»äÅ´±ØÁ°¤Ë¤¢¤ë¥«¥é¥ª¥±²°¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¸åÆ£¤Ï¡¢¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¡ÖÃ¦ÎÏ·ÏÌ¡ºÍ¡×¤òÉõ°õ¡£¿È¿¶¤ê¼ê¿¶¤ê¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¤ª¤â¤·¤í¥È¡¼¥¯¤òßÚÎö¤µ¤»¡¢Èþ½÷¤È¿°¤ò½Å¤Í¤ë¡íÍÛ¥¥ã¡í¤Ö¤ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£ÊÌÆü¤Ë¤Ï»Å»ö¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¸åÆ£¤Ë¡í°¦¤ÎÁã¡í¤ÎÁë¤«¤é¼ê¤ò¿¶¤ëÈà½÷¤Î»Ñ¤âÌÜ·â¡£¤ª¹¬¤»¤Ë¡ª
