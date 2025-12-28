西山智樹＆前田大輔のドキュメンタリー『TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦』の第5回が、本日12月28日に『シューイチ』（日本テレビ）内にて放送。新グループ TAGRIGHTのメンバーが明らかになった。

メンバーには、候補者としてこれまで合宿に参加していた今井魁里、岸波志音、ジェイ、若松世真、小林大悟の5名全員が選出。「TAGRIGHTは5人グループ」とイメージしていた西山と前田だったが、これまで最終候補者と共に過ごした時間を振り返り、悩んだ末、西山は「（1人でも）欠けたら全部が崩れちゃいそう」とし、前田は「この7人なら自信をもって“TAGRIGHTです”って言えます」と結成への意気込みを述べた。

また、プレデビュー曲「FOREVER BLUE」を自主レーベル ALRIGHTより2026年1月7日にリリース。あわせて、撮り下ろしのアーティスト写真や配信ジャケットも公開され、本日12時には仮オープン中のオフィシャルYouTubeチャンネルにて同曲のティザー映像が公開される。

本楽曲は、西山が作詞作曲を手がけ、Matt Cab、MATZをアレンジャーに迎えた疾走感あふれるポップロックチューン。繊細さと力強さを併せ持つサウンドに、迷いや不安を抱えながらも前へ進もうとする“青い感情”が重ねられている、夢へ向かって進むすべての人に寄り添う一曲になっている。

さらに、1月7日～10日には初お披露目となるショーケース『TAGRIGHT showcase -REVEAL as 1-』を全6公演にわたり開催。タイトルには、西山、前田が全くの0の状態から1（新グループ=TAGRIGHT）を作り、その個性（TAG）を初めて披露したいという意味が込められている。

このショーケースでは、これまで合宿中にパフォーマンスを行ってきた楽曲「花言葉」やプレデビュー曲「FOREVER BLUE」のパフォーマンスのほか、TAGRIGHTとしてのオリジナル楽曲の初披露などを予定。さらに、自身がアーティストを目指すきっかけとなった楽曲のカバーや、結成に至るまでのプロジェクト全体や合宿当時を振り返るスペシャルトークなどの特別ステージも用意されている。

なおHulu完全版では、今回の放送に入りきらなかったメンバー決定の裏側や、決定した瞬間などが収められている。完全版は全10話配信予定で、今後はショーケースのリハーサル、本番、舞台裏映像や、結成以降7人で初めて挑むロケの様子を収録予定だ。

・西山智樹 コメント（プレデビュー曲「FOREVER BLUE」について）

デビューグループで共にする仲間やファンに向けて、「みんなと出逢えたから、今まで自分が信じてきたものを自分自身が認めてあげられている」「みんなと夢の続きを描いていきたい」という想いを込めています。この歌が、聴いてくださる方々の青い夢へと踏み出すきっかけ、歩き続ける理由になればいいなと願っています。

・前田大輔 コメント（プレデビュー曲「FOREVER BLUE」について）

約半年間、本当にギリギリまでメンバー探しを続けて来て、走り出した頃はどうなるのか本当に分かりませんでしたが、ファンの皆様や沢山の方々の支えのおかげで、本当に最高のメンバーを集めることができ、そして遂に、TAGRIGHTとして初めてのプレデビュー楽曲「FOREVER BLUE」を皆さんに届けることができ、嬉しい気持ちと安心の気持ちでいっぱいです。この「FOREVER BLUE」から“TAGRIGHT”としての歴史がいよいよ始まっていきます。ここから一緒に、沢山の歴史を作っていきましょう。

（文＝リアルサウンド編集部）