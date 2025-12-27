東京ヤクルトスワローズの球団マスコット・つばみが12月22日、公式Instagramを更新。ポスティングシステムを利用し、メジャーリーグへの移籍が決まった 村上宗隆（25）に向けたメッセージを公開した。投稿では「いってらっしゃい」と書き出し、これまでの歩みを振り返りながら、新天地での挑戦にエールを送っている。

【画像】村上宗隆、ホワイトソックス入団を報告 「ヤクルトファンはずっと味方」の声殺到…足跡の写真に決意込める

投稿には、村上とつばみが並んで写る思い出写真が複数枚並べられ、試合後のグラウンドやベンチ前など、さまざまな場面が切り取られている。新人時代の初々しい表情から、主力として存在感を放つ姿までが一枚ずつ重なり、8年間の時間の流れが自然と伝わる構成だ。最後には背番号「55」を背負い、フィールドを後にする後ろ姿も添えられている。

【画像】つばみと村上の思い出ショット（画像はつばみ公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「つばみちゃん…泣けちゃうよ～」「村上くんが海を渡ってしまうのは寂しいけど、これからの活躍がとても楽しみだね」「いってらっしゃいって言葉を選んだつばみちゃんの想いに泣ける」「お兄ちゃんも喜んでるよね、きっと」といった声が寄せられている。