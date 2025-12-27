ひとりは落ち着く、でも誰かともいたい――その心の揺れに悩んでいませんか？ 孤独は精神を整える作業台です。他人を求めすぎないためにはどうすればいいでしょうか？

IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『 求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論 』をもとに解説します。

他人を求めない

知的能力が高い人であるほど、ひとりで過ごそうとする傾向が強まり、

知的能力が低い人であるほど、誰かと一緒にいようとする傾向がある ――『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』より

ショーペンハウアーは、思索の時間が深い理解を育てると考え、孤独を重んじた。

一人でいるあいだに、考えは発酵し、判断は自分の声に戻る。

一方で、社交は現実の情報と他者の視点をもたらし、思考の偏りをほぐす。

ここでのポイントは、優劣ではなく重心の置き方だ。

孤独は拒絶ではなく、内側を整える作業台であり、社交は視野を広げる窓である。

状況や性格によって、必要な配分は変わる。

だから、賢いのは「どちらかだけ」ではなく「使い分け」を覚えることだ。

毎日に短い一人時間を確保し、事実・気持ち・次の一歩を一行ずつ書く。

そのうえで会うなら、目的を一つに絞り、境界を短く明るく伝える。

「今日はここまで」「この件は来週に」と区切りを置けば、摩耗は減る。

比べる相手を他人ではなく昨日の自分にすると、配分の最適点が見えてくる。

ひとりで立てる力があれば、相手に寄りかからずに寄り添える。

社交が過剰にならず、孤独が過度に冷えない。

孤独と社交のバランスは、才能の証明ではなく、生活の技術だ。

自分に合った比率を見つけることが、静かな満足を長持ちさせる近道である。