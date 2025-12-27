知的能力が高い人であるほど、ひとりで過ごそうとする傾向が強まり、知的能力が低い人であるほど、誰かと一緒にいようとする傾向がある
ひとりは落ち着く、でも誰かともいたい――その心の揺れに悩んでいませんか？ 孤独は精神を整える作業台です。他人を求めすぎないためにはどうすればいいでしょうか？
IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』をもとに解説します。
他人を求めない
――『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』より
ショーペンハウアーは、思索の時間が深い理解を育てると考え、孤独を重んじた。
一人でいるあいだに、考えは発酵し、判断は自分の声に戻る。
一方で、社交は現実の情報と他者の視点をもたらし、思考の偏りをほぐす。
ここでのポイントは、優劣ではなく重心の置き方だ。
孤独は拒絶ではなく、内側を整える作業台であり、社交は視野を広げる窓である。
状況や性格によって、必要な配分は変わる。
だから、賢いのは「どちらかだけ」ではなく「使い分け」を覚えることだ。
毎日に短い一人時間を確保し、事実・気持ち・次の一歩を一行ずつ書く。
そのうえで会うなら、目的を一つに絞り、境界を短く明るく伝える。
「今日はここまで」「この件は来週に」と区切りを置けば、摩耗は減る。
比べる相手を他人ではなく昨日の自分にすると、配分の最適点が見えてくる。
ひとりで立てる力があれば、相手に寄りかからずに寄り添える。
社交が過剰にならず、孤独が過度に冷えない。
孤独と社交のバランスは、才能の証明ではなく、生活の技術だ。
自分に合った比率を見つけることが、静かな満足を長持ちさせる近道である。
