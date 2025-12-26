この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

管理栄養士のリノベ食堂さんが教えるクリスマス後の救済レシピ！チキンと野菜が、疲れた体をいたわる「おかず味噌汁」に大変身

YouTubeチャンネル「リノベ食堂・雑な人のていねいな暮らし風」の食育子さんが、「クリスマス明けの冷蔵庫で作る、おかず味噌汁」と題した動画を公開。クリスマス後に余りがちな食材を活用し、パーティー料理で疲れた体をいたわる、具だくさんな味噌汁のレシピを紹介した。



動画では、クリスマス後の冷蔵庫にありがちな、使いかけの野菜や鶏肉を使った「お助け味噌汁」の調理法を実演。まず、鶏手羽元と、星形に型抜きしたにんじんを鍋に入れ、水から煮込み始める。鶏肉から出る出汁を活かし、スープのベースを作るという。このひと手間で、深い味わいが生まれると食育子さんは説明した。



にんじんに火が通ったタイミングで、ブロッコリーとバターを投入。食育子さんによると、味噌汁にバターを加えるのは意外に思えるが、「この『ちょいバター』で、ブロッコリーが味噌汁に馴染む」のだという。バターのコクが、洋風のイメージがあるブロッコリーと和風の味噌を見事に調和させるポイントだと語った。



その後、甘めの麦味噌を溶き入れ、最後にあらかじめ茹でておいたほうれん草を加えて完成。鶏肉の旨味とバターのコクが溶け込んだスープに、ゴロゴロとした野菜の食感が楽しめる、まさに「おかず」になる一杯だ。また、煮込んでいる時間を利用して、余ったブロッコリーで作る「ごまマヨ和え」のレシピも紹介。



クリスマスなどのパーティー料理が続くと、こうしたシンプルな和食が恋しくなるものだ。冷蔵庫の整理にもなり、疲れた体を優しくいたわるこの一品。忙しい年末年始の食卓に、試してみてはいかがだろうか。