ÅÄÂ¼¿¿»Ò¥¢¥Ê¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¤Ç·ëº§À¸Êó¹ð¡¡¥¹¥¿¥¸¥ªÁûÁ³¡Ö·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡¢°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¡¡£Ô£Â£Ó¤ÎÅÄÂ¼¿¿»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬£²£¶Æü¡¢Æ±¶É¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¤Ç·ëº§¤òÀ¸Êó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÀîÅçÌÀ¤«¤é¡Ö¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬£³£°Ê¬Á°¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢ÅÄÂ¼¿¿»Ò¤µ¤ó¡¢¤´·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÁûÁ³¡£ÀîÅç¤«¤é²ÖÂ«¤òÅÏ¤µ¤ì¤¿ÅÄÂ¼¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢¶²½Ì¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÀèÆü¡¢·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡¢°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ÅÄÂ¼¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤ª»Å»ö¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÀîÅç¤Ï¡Ö£³£°Ê¬Á°¤Ë¤´¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤Ç¡ÊÈ¯É½¡Ë¡£»ä¤â£±ÈÖ¤Ë¤¤¤¤¤Í¡ª¤ò²¡¤½¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦¶áÆ£¡ÊÀé¿Ò¡Ë¤µ¤ó¤¬²¡¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È»ÄÇ°¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÅÄÂ¼¥¢¥Ê¤ÏÊüÁ÷Ä¾Á°¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢·ëº§¤òÊó¹ð¡£¡Ö»ä»ö¤Ç¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀèÆü°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤º³§¤µ¤Þ¤ËÌÀ¤ë¤¤Ä«¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦»Å»ö¤Ëî²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÅÄÂ¼¥¢¥Ê¤Ï»°½Å¸©½Ð¿È¡£¾åÃÒÂç¤«¤é£±£¸Ç¯¤Ë£Ô£Â£ÓÆþ¼Ò¡£¸ø¼°¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ë¤è¤ë¤ÈÂç³Ø»þÂå¤ÏÃãÆ»Éô¤ÇÎ¢Àé²ÈÃãÆ»¾åµé¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¡£Éã¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎÅÄÂ¼·ûµ×µÄ°÷¡£