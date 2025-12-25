¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü¡¦»³ËÜ·½°í¡¢ºÊ¡¦À¾ÌîÌ¤É±¡õ°¦Ì¼¤È¸¶½É¤Ë¤Ã¤³¤ê¥Ç¡¼¥È
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü¤Î»³ËÜ·½°í¤¬23Æü¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£ºÊ¤Î¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀ¾ÌîÌ¤É±¤È£±ºÐ¤ÎÄ¹½÷¡¦¤Ë¤³¤ê¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¡È¤Ë¤Ã¤³¤ê¥Ç¡¼¥È¡É¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¡¢»³ËÜ¤Ï¡Ø¤Ë¤Ã¤³¤ê¥Ç¡¼¥È¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤È¡Ö¤ª¸¶½É¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ÈÂ²¤Ç¸¶½É¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¤½¤Î¸å¤Ï¿©»ö¤Ë¸þ¤«¤¤¡Ö¤¯¤é¼÷»Ê¤Ã¥¹¡×¤È²óÅ¾¼÷»Ê¥Á¥§¡¼¥ó¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Å¹Æâ¤Ç¤Ï¡¢Ì¼¤¬¤¦¤É¤ó¤òÁ°¤Ë¤´µ¡·ù¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¤Ë¤³¤ê¤µ¤ó¤Ï ¤ª¤¦¤É¤ó ´î¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤ª¼¡¤Ï ¥Ý¥Æ¥È¤â¡×¤È¥Ý¥Æ¥È¤òËËÄ¥¤ë»Ñ¤âÈäÏª¤· ¡Ö¥Ý¥Æ¥È¤Î¥¢¥Ã¥×¤â¤É¤¦¤¾¡×¤ÈÌ¼¤Î¿©»ö¥·¡¼¥ó¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¾Ò²ð¡£
¤Þ¤¿¡¢Ì¼¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¥«¥á¥é¤Ë¼ý¤Þ¤ë¡È¥Ñ¥ÑËÜ·½°í¡É¤È¤Î¾Ð´é¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥Ñ¥ÑËÜ·½°í¤È¤Ë¤³¤ê¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼Ì¿¿¤Î»£±Æ¤Ï¡Ö¥Þ¥ÞËÜÌ¤É±¤µ¤ó¡×¤ÈÀ¾Ìî¤¬Ã´Åö¤·¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¡¢²ÈÂ²¤Î²¹¤«¤ÊÏ¢·È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¤Í¡¼¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬µ±¤¯Ìë¤Î¸¶½É¤ò²ÈÂ²£³¿Í¤ÇÊâ¤¯»Ñ¤Ç¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ê²ÈÂ²¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥¦¥¤¥¦¥¤¤·¤¯¤Æ¹¬¤»¤òÊ¬¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö»³ËÜ²È¥Ç¡¼¥È¹¬¤»¤¹¤®¡×¡Ö²Ä°¦¤¤£²¿Í¤ÈÍ¥¤·¤¯¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¡×¡Ö¹¬¤»¶õ´Ö¡×¡Ö¤Ë¤³¤Á¤ã¤óÈ±¤ÎÌÓ¿¤Ó¤Æ¤Þ¤¹¤Þ¤¹²Ä°¦¤¤¡×¡Ö»³ËÜ²È¹¥¤¤ä¤ï¡×¡Ö¸«¤Æ¤ë¤È²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÖËè²óÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¿§¡¹¿©¤Ù¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¢ö¡× ¡ÖËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤¯¤Æ²Ä°¦¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¡Ö¤Ë¤³¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ®Ä¹¤¬¸«¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»³ËÜ¤Ï2022Ç¯11·î¤ËÀ¾Ìî¤È·ëº§¡£2024Ç¯10·î¤ËÂè£±»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡È¥Ñ¥ÑËÜ·½°í¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÆü¾ï¤ò°¦¾ð¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¹þ¤á¤ÆÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ê²ÈÂ²¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥¦¥¤¥¦¥¤¤·¤¯¤Æ¹¬¤»¤òÊ¬¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö»³ËÜ²È¥Ç¡¼¥È¹¬¤»¤¹¤®¡×¡Ö²Ä°¦¤¤£²¿Í¤ÈÍ¥¤·¤¯¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¡×¡Ö¹¬¤»¶õ´Ö¡×¡Ö¤Ë¤³¤Á¤ã¤óÈ±¤ÎÌÓ¿¤Ó¤Æ¤Þ¤¹¤Þ¤¹²Ä°¦¤¤¡×¡Ö»³ËÜ²È¹¥¤¤ä¤ï¡×¡Ö¸«¤Æ¤ë¤È²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÖËè²óÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¿§¡¹¿©¤Ù¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¢ö¡× ¡ÖËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤¯¤Æ²Ä°¦¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¡Ö¤Ë¤³¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ®Ä¹¤¬¸«¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
