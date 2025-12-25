「これは相当ややこしい」懲役太郎が絶句した母子心中事件、知人男性の“惨殺遺体”発見で全貌が覆る
懲役太郎が「しかも滅多刺しでクローゼットに入れられて」を公開。当初、母親による無理心中と報じられた事件が、別の場所で発見された男性の遺体によって全く異なる様相を呈したと語り、その複雑な背景を解説した。
動画で懲役太郎氏は、まず西東京市で発生した母子4人死亡事件に言及。36歳の母親と3人の息子（16歳、11歳、9歳）が自宅で亡くなっているのが見つかり、当初は無理心中と見られていた。しかし、懲役太郎氏は「これは相当ややこしいですよ」と述べ、事件の裏に隠された衝撃的な事実を明らかにしていく。
事態が急転したのは、母親が借りていた練馬区の別宅マンションから、知人男性の遺体が発見されたことだった。懲役太郎氏によると、この男性の遺体は「滅多刺し」にされた状態でクローゼットの中に遺棄されており、さらにクローゼットは養生テープで目張りされていたという。この発見により、単純な無理心中事件として捜査されていた事件は、連続殺人事件の可能性を帯びることとなった。
懲役太郎氏は、西東京市の自宅の玄関がチェーンロックされていた点や、父親が帰宅した際に室内から物音がしたという証言を挙げ、事件の複雑さを指摘する。母親と練馬区で発見された男性の関係性、そして事件の発生順序など、多くの謎が残されている。懲役太郎氏は「単純な心中ではない」と断言し、報道だけでは見えてこない事件の深層について、視聴者に考察を促した。
