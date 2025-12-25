À¤³¦Ãæ¤Ç113¾¡¤òµó¤²¤¿¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¡¡Ã¯¤â¤¬Æ´¤ì¤¿300¥ä¡¼¥É¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï°ìÂÎ¤É¤ì¤À¤±¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Î¤«
À¤³¦Ãæ¤Î¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»113¾¡¡Ê¤¦¤ÁÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼94¾¡¡Ë¡¢¾Þ¶â²¦12²ó¡¢Ç¯´ÖºÇÂ¿8¾¡¤Ê¤É°ì»þÂå¤òÃÛ¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜ¥´¥ë¥Õ¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿ÉÔÀ¤½Ð¤ÎÅ·ºÍ¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼Èøºê¾»Ê»á¡£12·î23Æü¤ËS¾õ·ëÄ²¤¬¤ó¤Î¤¿¤á78ºÐ¤ÇÀÂµî¤·¤¿¡£¥¸¥ã¥ó¥Ü·³ÃÄ¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ë¶â»ÒÃì·û¤¬¡¢¥´¥ë¥Õ»ïALBA911¹æ¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Èô¤Ð¤·¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡ÚÏ¢Â³¼Ì¿¿¡Û¥Ø¥Ã¥É¤òÃÙ¤ì¤ËÃÙ¤é¤»¤Æ°ìµ¤¤Ë²òÊü¡ª¡¡ ¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¤Î300¥ä¡¼¥É¥¹¥¤¥ó¥°
¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ¾®¤µ¤Ê¥á¥¿¥ë¥¦¥Ã¥É¤Ç300¥ä¡¼¥É¤Î¥í¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ö¡£¤½¤Î¹ë²÷¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï¡¢Èô¤Ð¤·¤ÎÍ×ÁÇËþºÜ¡£¸½Âå¤Ç¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥íÆþ¤êÄ¾¸å¤Ï¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¡¦¥¤¥óµ°Æ»¤Ç¥Õ¥§¡¼¥É¤òÂÇ¤Ã¤Æ¡¢»å´¬¥Ü¡¼¥ë¤ò¿á¤¾å¤¬¤é¤»¤ÆÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¥¹¥é¥ó¥×¤È¤Ê¤ê¡¢30Âå¸åÈ¾¤Ë¥¹¥¤¥ó¥°¤òÂç²þÂ¤¡£²ÄÆ°°è¤¬¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ë¥¯¥é¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¥Ò¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Ê¤¬¤é¹â¤¤¥È¥Ã¥×¤òºî¤ê¡¢Âç¤¤ÊÇ±Å¾º¹¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯Îð¤Ë¹ç¤Ã¤¿Èô¤Ð¤·Êý¤ò³ÎÎ©¤µ¤»¤¿¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤·¤Æ¡¢Î¾¸ª¤Ï¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ç¥¢¥É¥ì¥¹¡£¥¯¥é¥¦¥ó¤è¤ê¤â¹â¤¤¥Æ¥£¥¢¥Ã¥×¤Ç¡¢¥í¥Õ¥È7¡Á8ÅÙ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ç¥¢¥Ã¥Ñ¡¼µ°Æ»¤Ç¥«¥Á¾å¤²¤ë¤Î¤¬¥¸¥ã¥ó¥Ü¤µ¤ó¤ÎÈô¤Ð¤·Êý¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤Î225Õ¤Î¾®¤µ¤Ê¥á¥¿¥ë¥¦¥Ã¥É¤Î»þÂå¤Ë¡¢º£¤ä¥È¥ì¥ó¥É¤Î¹âÃÆÆ»¡¦Äã¥¹¥Ô¥ó¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤Æ300¥ä¡¼¥É¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¶Ã¤¤Ç¤¹¡£¥¹¥¤¥ó¥°²þÂ¤¸å¤Ïµå¤ò¤Ä¤«¤Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç»ý¤Áµå¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥É¥í¡¼¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢É÷¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¥é¥ó¤Ç¤âÈôµ÷Î¥¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¾åÂÎ¤ò±¦¤Ë¸þ¤±¤¿¤Þ¤Þ¡¢²¼È¾¿È¤«¤éÀÚ¤êÊÖ¤·¡¢¥·¥ã¥Õ¥È¤ò¤·¤Ê¤é¤»¤Æ¥Ø¥Ã¥É¤òºÇÂç¸Â¤ËÃÙ¤ì¤µ¤»¤ëÆ°¤¤â¡¢Èô¤Ð¤·¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡Èº¸¸ª¡É¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£º¸¸ª¤¬Æ°¤¯¤È¥¹¥¨¡¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¥³¥¹¥êµå¤â½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£»ä¤â¥¸¥ã¥ó¥Ü¤µ¤ó¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¤Æ¤â¤é¤¤¡¢º¸¸ª¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¤è¤¦Îý½¬¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º¸¸ª¤ò¤½¤Î¾ì¤Ë¤È¤É¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢°ìµ¤¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¡£¥í¡¼¥ê¡¼¡¦¥Þ¥¥í¥¤¡ÊËÌ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥Ã¥·¥åµ¤Ì£¤Îµå¤ÇÅö»þ¤«¤éÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥¤¥Æ¥£&¥¢¥Ã¥Ñ¡¼µ°Æ»¡¢¥Ò¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¡¢ÃÏÌÌÈ¿ÎÏ¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÂÎ¤òÌÜ°ìÇÕ»È¤Ã¤¿¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï¸½Âå¤Ç¤â»È¤¨¤ëµ»¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¢£Èøºê¾»Ê¤ª¤¶¤¡¦¤Þ¤µ¤·¡¿ 1947Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÆÁÅç¸©½Ð¿È¡£5Ç¯Ï¢Â³¤ò´Þ¤à·×12ÅÙ¤Î¾Þ¶â²¦¤Ëµ±¤¡¢Á°¿ÍÌ¤Åþ¤ÎÄÌ»»113¾¡¡Ê¤¦¤ÁÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼94¾¡¡Ë¡£¥¸¥ã¥ó¥Ü¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢º´µ×´Ö¼ëè½¡¢À¾¶¿¿¿±û¡¢¸¶±Ñè½²Ö¤é¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£2025Ç¯12·î¤ËS¾õ·ëÄ²¤¬¤ó¤Î¤¿¤á78ºÐ¤ÇÀÂµî¡£¢£¶â»ÒÃì·û¤«¤Í¤³¡¦¤è¤·¤Î¤ê¡¿ 1961Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£ÆüÂç¥´¥ë¥ÕÉô½Ð¿È¡£83Ç¯¥×¥íÆþ¤ê¸å¤Ë¥¸¥ã¥ó¥Ü·³ÃÄÆþ¤ê¡£Æ±´ü¤ÎÅìÁï¤ÈÀÚâøÂöËá¤·¡¢ÄÌ»»6¾¡¡£96Ç¯¡¢Èøºê¤Ë¼¡¤°¾Þ¶â¥é¥ó¥¯2°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
