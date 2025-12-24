この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

気象予報士の松浦悠真氏が運営するYouTubeチャンネル「マニアック天気」が、「【3ヶ月予報】冬後半は寒波たびたび 春は早めに訪れる」と題した動画を公開。気象庁が2025年12月23日に発表した最新の3ヶ月予報（2026年1月～3月）を基に、冬の終わりから春先にかけての天候を専門的に解説した。



動画で松浦氏は、この先の3ヶ月間の天候を特徴づけるキーワードとして「北暖西冷」を挙げる。これは、北日本では気温が平年より高くなる一方、西日本では平年並みか低くなるという、地域によって気温傾向が大きく異なる状態を指す。具体的には、北日本は平年並みか高い気温で推移するものの、西日本、特に南西諸島では一時的に強い寒気が流れ込み、平年より気温が低くなる可能性があるという。



この「北暖西冷」の背景には、ラニーニャ現象の名残があると松浦氏は分析する。ラニーニャ現象自体は終息に向かうものの、「西太平洋熱帯域の海水温が高い状態が続く」ことで、フィリピン付近で大気の対流活動が活発化。その結果、日本付近の偏西風が蛇行し、北日本には南からの暖かい空気が流れ込みやすく、逆に西日本には大陸からの寒気が流れ込みやすい気圧配置が形成されると説明した。



また、降水量については、冬型の気圧配置が強まる影響で日本海側では平年並みか多く、特に北陸から山陰にかけては多雪となる可能性がある。一方で、太平洋側では南岸低気圧の影響を受けにくく、降水量は少なくなり晴れる日が多くなると予測した。



松浦氏は、シベリア高気圧の発達により西日本を中心に冬らしい厳しい寒さに見舞われるタイミングがあるとしながらも、冬型の気圧配置は長続きしないと指摘。寒波の襲来と、その後の気温上昇という「メリハリのある」天候が周期的に訪れるとの見通しを示し、冬後半も油断せず、気温の変動に注意するよう呼びかけた。