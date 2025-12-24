Hey! Say! JUMPの山田涼介が、クリスマスを意識したコスプレを自身のInstagramに公開している。

（関連：【写真】山田涼介、トナカイのツノ＆赤鼻をつけたクリスマスコスプレ 「はっちゃけててかわいい」「イケメンで愉快」）

山田は、LIVE Blu-ray&DVD『Ryosuke Yamada LIVE TOUR 2025 RED』を12月24日にリリース。その発売記念にインスタライブを配信した。

トナカイのツノに、クリスマスカラーのセットアップといった出立ちで登場した山田。「メリークリスマス！！」と記した投稿では、サンタクロースの人形を真顔で見つめる写真をはじめ、カメラにクールな表情を向けたかと思いきや、無邪気にはしゃぐ姿もアップしている。

この投稿にファンからは「はっちゃけててかわいい」「イケメンで愉快」「涼介トナカイ規格外な可愛さ」「お写真全部可愛いし、最後の2枚どうした？www」「おふざけしちゃうの好きwww」などのコメントが寄せられた。

また、山田はインスタライブで、個人ホームページの開設をファンに直接報告している。 （文＝リアルサウンド編集部）