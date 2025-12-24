【セブン‐イレブン】2026年の干支「午」にちなんだ馬の形のナゲット「ウマなげ(こくウマバター味)」発売
セブン‐イレブン・ジャパンは2026年1月1日、馬の形をしたナゲット「ウマなげ(こくウマバター味)5個入り」(259.20円)を全国のセブン‐イレブン店舗で数量限定発売する。
「ウマなげ(こくウマバター味)5個入り」(259.20円)
2026年の干支は「午(うま)」。力強く大地を蹴り、野山を駆ける馬は生命力・躍動感の象徴と捉えられ、古くから「勝負運」や「出世運」を高める動物とされてきた。そんな縁起の良い「午」にちなんだ商品で、新年のスタートに弾みをつけて欲しいとの想いから、同商品を1月1日に発売する。
同商品は、芳醇な香りとコクのある旨味のバター味で、後引くおいしさが特長。「午」にちなんで馬の形に仕立てており、「SNS映え」を狙いたい人にもおすすめだという。
また、購入者には、1等(200円引き)、2等(100円引き)、3等(50円引き)のいずれかが必ず当たる「値引きクーポンくじ」をプレゼントする。当たり券は2026年1月1日〜1月31日の期間、レジ横の対象の揚げ物購入時に利用できる。
