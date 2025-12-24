ÄÔ´õÈþ¡¢´íµ¡°ìÈ±¡© YouTubeÆ°²è¤Î¥µ¥¦¥Ê¤ÎÈâ¤Î¥É¥¢¥Î¥Ö¤¬L»ú¤À¤Ã¤¿
¡¡12·î15Æü¤ÎÈ¯À¸¤«¤é1½µ´Ö¤¢¤Þ¤ê¡£½ù¡¹¤Ë¾ÜºÙ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡¢Åìµþ¡¦ÀÖºä¤Î¡Ö¥µ¥¦¥Ê¥¿¥¤¥¬¡¼¡×¤ÇÉ×ÉØ¤¬»àË´¤·¤¿²ÐºÒ»ö¸Î¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥µ¥¦¥Ê¼¼¤Î¥É¥¢¥Î¥Ö¤¬³°¤ì¡¢Ã¦½Ð¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î»ö¸Î¤Ç¤Ï¡¢¥É¥¢¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿L»ú¤ÎÌÚÀ½¥Ï¥ó¥É¥ë¤¬³°¤ì¤Æ³«¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¥µ¥¦¥Ê¼¼¤Î¥É¥¢¤¬¥Î¥ÖÉÕ¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¥µ¥¦¥Ê¼¼¤Î¥É¥¢¤ÏÆâÂ¦¤«¤é²¡¤¹¤À¤±¤Ç³«¤¯¤³¤È¤¬É¬¿Ü¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»ØÅ¦¤¬ÃøÌ¾¿Í¤äÀìÌç²È¤«¤éÂ³¡¹¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ËÍí¤ó¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¡Ê38¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¥Ò¥ä¥ê¤È¤¹¤ë¡È¥µ¥¦¥ÊÆ°²è¡É¤¬¤¢¤ë¡×¤È°ìÉô¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌäÂê¤ÎÆ°²è¤Ï¡ÖÄÔ¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£ÄÔ¤¬¡¢É×¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¡Ê44¡Ë¤È¶¦¤Ë²ñ°÷À©¤Î¸Ä¼¼¥µ¥¦¥Ê¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢½µ´©»ï·ÝÇ½µ¼Ô¤Ï¡ÖÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆ°²è¤ÎÃæÈ×¤Ç¡¢2¿Í¤¬¥µ¥¦¥Ê¼¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡×¤È¤³¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¥µ¥¦¥ÊÃå¤Î2¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥É¥¢¤ò³«¤±¤ÆÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¡¢2¿Í¤Î¼ê¤¬³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏL»ú¤Î¥É¥¢¥Î¥Ö¡£³«¤±¤ëÊý¸þ¤³¤½¼¼Æâ¤«¤é¸«¤Æ³°Â¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥É¥¢¥Î¥Ö¤¬¤¢¤ë°Ê¾å¡¢¤½¤ì¤¬¸Î¾ã¤·¤¿¾ì¹ç¤òÁÛÄê¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¹½Â¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Æ°²èÃæ¤Ë´í¤¦¤¤¥·¡¼¥ó¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Æü´©¥²¥ó¥À¥¤ËÜ»æµ¼Ô¤¬Åö³º¤Î¥µ¥¦¥Ê¤ò±¿±Ä¤¹¤ë´ë¶È¤ËÂÐ¤·¡¢¥µ¥¦¥Ê¼¼¤Î¥É¥¢¤Ë¸½ºß¤â¥É¥¢¥Î¥Ö¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤òÁ÷ÉÕ¡£´ü¸Â¡Ê23Æü¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë²óÅú¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥µ¥¦¥Ê¤ÎÈâ¤Ë¡Ö¥É¥¢¥Î¥Ö¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ï¡¢¼Â¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¤½¤¦µ¿¤¤¤¿¤¯¤â¤Ê¤ëÆ°²è¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
