ウォーミングアップ？

世界で飛んでいる多くの航空機をほぼリアルタイムで追えるサイト「フライトレーダー24」上に日本時間2025年12月23日夕刻ごろ、「サンタクロース」の機影が出現しています。

【画像】えっ…これがいろいろ驚愕の「サンタ1便」スペックや飛行データです

この「サンタクロース」はSANTA1便として出現。飛行機のシルエットを模した旅客機アイコンが表示されるなか、SANTA1便のアイコンは「そりに乗るサンタとそれを引く3頭のトナカイ」です。通常、航空会社のロゴマークが表示される旅客機アイコンの上部には、「サンタクロースの顔」が表示されています。

SANTA1便の詳細を見ると、機体写真が貼られるウインドウには、トナカイとサンタのそりのイラストが表示。飛行機のナンバープレートに値する機体番号は「HOHOHO」、型式は「Sleigh（ソリ）」で、機体年齢は1755年となっています。

23日18時点の同サイトの情報によるとSANTA1便の高度は約6万ft（約1万8300m）でグリーンランド上空を”巡航中”。飛行速度は37ノット（約69km/h）とのことです。

もちろん、この異彩を放つSANTA1便は実際にフライトをしているわけではありません。同サイトを運営する側の遊び心で、クリスマスの時期になると現れます。今後、SANTA1便は25日に再度同サイト上に出現することが恒例であることから、今回の出現はいわば“準備運動”といえるかもしれません。