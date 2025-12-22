¡Ö¤¢¤Î»Ò¤Ï³«Âó¼Ô¡×Â¼¾å½¡Î´¤¬¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤È·ÀÌó¹ç°Õ¡¡²¸»Õ¡¦ºä°æ»áÌÀ¤«¤¹ ¡È15ºÐ¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤ÌìÅÍß¤µ¡É
¡ÖËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×
·§ËÜ¸©¤Î¶å½£³Ø±¡¹â¹»½Ð¿È¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥íー¥º¤ÎÂ¼¾å½¡Î´Áª¼ê¤¬¥·¥«¥´¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î·ÀÌó¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈµåÃÄ¤¬È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥íー¥º¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°À©ÅÙ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥á¥¸¥ãー¥êー¥°¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿Â¼¾åÁª¼ê¡¢·ÀÌóÆâÍÆ¤Ï2Ç¯Áí³Û3400Ëü¥É¥ë¡ÊÌó54²¯±ß¡Ë¡¢ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö5¡×¤Ç¤¹¡£
Â¼¾åÁª¼ê¤Ï»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Î22ºÐ¤Ç»°´§²¦¤Ëµ±¤¤¤¿2022Ç¯¤Î¥ª¥Õ¤Ë¾ÍèÅª¤Ê¥á¥¸¥ãーÄ©Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶å½£³Ø±¡¹â¹»»þÂå¤Î²¸»Õ¡¢ºä°æ¹¨°Â¤µ¤ó¤ÏÅÅÏÃ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ë±þ¤¸¡¢¶µ¤¨»Ò¤Î¿·¤¿¤ÊÌç½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°¦¤Î°î¤ì¤ë¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶å½£³Ø±¡¹â¹»¸µ´ÆÆÄ¡¡ºä°æ¹¨°Â¤µ¤ó
¡ÖËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¹â¹»¤Î»þ¤â¡¢¤¢¤Î»Ò¤Ï¡Ø12µåÃÄ¤É¤³¤¬¤¤¤¤¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿´õË¾¤ò°ìÀÚ¸ý¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤É¤³¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤¬1ÈÖ¤Î±ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ê¤ó¤À¤È¡£º£²ó¤â¥ª¥Õ¥¡ー¤¬¤¢¤Ã¤¿½ê¤¬¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ1ÈÖ¤Î¾ì½ê¤Ç¤¹¤è¡×
¹â1¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ì¡ÖìÅÍß¤µ¡×
¹â¹»»þÂå¤Î²¸»Õ¡¡ºä°æ¹¨°Â¤µ¤ó
¡Ö¹â¹»À¸¤Î»þ¤«¤é¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯Îý½¬¤Ç¤¤ë»Ò¡£¼«Ê¬¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¡¢¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏìÅÍß¤Ê»Ò¤Ç¤·¤¿¡£º£Î¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆµÛ¼ý¤¹¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¹â¹»1Ç¯À¸¤«¤é4ÈÖÂÇ¤Æ¤¿¤·¡¢¼é¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¡£¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¡¢1Ç¯Â¤é¤º¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥µー¥É¤ò»ØÆ³¼Ô¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤â¤¢¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤Ç¤¤¿¡£¾å¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡×
¤Þ¤¿Â¼¾åÁª¼ê¤Ïº£µ¨²ø²æ¤ÇÀïÀþ¤òÎ¥Ã¦¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºä°æ¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎý½¬¤Î¤ä¤ê¤¹¤®¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Á°¸þ¤¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¤Îµ¡²ñ¡Ê²ø²æ¡Ë¤¬º£¸å¤ËÀ¸¤¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ì¤Ê¤¤»þ´ü¤Ë²¼È¾¿È¤òÃÃ¤¨¤ë¤È¤«¡¢¹Í¤¨Êý¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤È¤«¡£º£¤Þ¤ÇÁ°¤ØÁ°¤Ø¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢º£ÅÙ¤Ï¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤«¤é¤Í¡×
¡Ö¥ä¥¯¥ë¥ÈµåÃÄ¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È¸À¤¤¤¿¤¤¡×
¹â¹»»þÂå¤Î²¸»Õ¡¡ºä°æ¹¨°Â¤µ¤ó
¡Ö¤¢¤Î»Ò¤¬Æþ¤Ã¤ÆÀèÇÚ¤¿¤Á¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢Í¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¡£WBC¤ÇÍ¥¾¡¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤ä¤ì¤¿¤³¤È¤âÈà¤Î¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡ÖÈà¤Ï¡Ø¥ä¥¯¥ë¥È¤Î»³ÅÄ¡ÊÅ¯¿Í¡Ë¤¯¤ó¤âÃæÂ¼¡ÊÍªÊ¿¡Ë¤¯¤ó¤âÀÐÀî¡Ê²íµ¬¡Ë¤¯¤ó¤â¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤ÀèÇÚ¤À¡Ù¤È¤¤¤Ä¤âµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¸À¤¦¡£¿Í¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤Î»Ò¤Î¿ÍÊÁ¤À¤È»×¤¦¡£Ìîµå¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¿Í´Ö·ÁÀ®¤Ï¤Ç¤¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤òÀ¸¤«¤·¤Æ°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£Çº¤ó¤À¤È¤¤Ï¡¢ÁêÃÌ¤Ç¤¤ëÃç´Ö¤ÏÌîµå³¦¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤µï¤ë¤«¤é¡£¿´ÇÛ¤·¤¿¤é¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ÉÔ°Â¤â¤¢¤ë¤±¤É¤â¡¢´üÂÔ¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¤¤«¤é¡×
¡Ö2Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤À27ºÐ¤è¡£¤³¤ì¤«¤éÆüËÜ¤«¤é¥á¥¸¥ãー¤òÌÜ»Ø¤¹¤°¤é¤¤¤ÎÇ¯Îð¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ã¤Æ¡¢¥ä¥¯¥ë¥ÈµåÃÄ¤Ë¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤¤¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¤º¤Ã¤È¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¡¢³«Âó¤·¤Æ¤¤¿ÃË¤À¤«¤é¤Í¡×
¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ïº£¥·ー¥º¥óÄãÌÂ¤·¡¢¥Áー¥àºÆ·ú¤Î¿¿¤ÃÂþÃæ¡£Â¼¾åÁª¼ê¤ÎÎÏ¤¬ÀÁ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£