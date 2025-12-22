タレントのモト冬樹（74）が22日、自身のブログを更新。約3カ月続いていためまいの原因を明かした。

「怖かった めまい」と題したブログを更新。「3カ月くらい前に、すごい回転するような目眩に襲われ、吐き気と汗もすごくて、、でも、2、30分横になっていたらおさまったので、そんなに気にしていなかったんだけど。その後、一週間に1、2回目眩がするようになって、、」と約3カ月、めまいの症状に苦しんでいたことを告白。

「病院に行くのも怖くて、、」としつつも、知り合いの医師に診てもらうことを決断したモト。「目眩は目、耳、頭、すべてが連携しているので、いろいろ検査をしました」と振り返った。

「結果、左の内耳にちょっと問題があるのと、自律神経が乱れているという診断」と診断されたことを明かし、「先生がたいしたことないので大丈夫とおっしゃってくださったので一安心」と安堵（あんど）したことをつづった。

薬も処方してもらったといい、「迷ってたんだけど、診ていただいて本当に良かった」とモト。「やはり、日頃の運動が大事みたいです。特に足の運動。もっと歩かなきゃいけないね」と運動の重要性を伝えていた。