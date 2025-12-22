ドジャースを世界一連覇に導き、オフシーズンを迎えた大谷翔平（31）。12月13日（現地時間）にはカナダの不動産エージェントである外国人男性が、ハワイで撮影した大谷との写真をInstagramで公開し、ネット上でも注目を集めた。MLB関係者が語る。

【写真を見る】大谷の首元にキラリと光るネックレス。鼻下には“チョビヒゲ”、短パン・サンダルでオフモード全開のハワイの大谷翔平

「ハワイに別荘を建てる計画も伝えられてきたほど、"ハワイ愛"が強いことで知られる大谷選手。今回、不動産エージェントがアップした写真は、ハワイ州のハワイ島西部・ワイコロアビーチ近くにあるショッピングモール『キングス・ショップス』で撮影されたものとみられます。

大谷選手はTシャツに短パン、サンダルとラフな格好で、オフを満喫中とあってかシーズン中には見られない"チョビ髭"も生えていました」

大谷は妻・真美子さん（29）との間に今年4月、第一子女児が誕生。愛犬のデコピンも含め、さらに賑やかになったファミリーで過ごすオフだが、大谷もリラックスできているようだ。

「訪れていたエリアは、ホノルルなどと比べてもハワイ島の中では日本人観光客が少なめ。現在訴訟中の別荘も、このエリアに建設予定でした。

"因縁"のある土地かもしれませんが、大谷としては12月12日が真美子さんの誕生日だったこともあり、なるべく人目を気にせずに過ごせるエリアを選んだのではないでしょうか。不動産エージェントの投稿に笑顔で映る大谷からは、機嫌のよさがうかがえました」

海外SNSには、このエリアで「大谷と真美子さんを見た」という書き込みも複数投稿されている。このとき、大谷選手は真美子さんとのショッピングデートを楽しんでいたのだろう。

『キングス・ショップス』には『Tiffany & Co.』などのブランドやハワイアンジュエリーを扱う店なども入っている。

「真美子さんは"プチプラ"ファッションが話題になることも多いけれど、アクセサリー類は好き。普段は外出に気を遣うためネットショッピングを利用しているそうですが、目撃情報がいくつもあったハワイでは実際に店舗を巡っていたのでしょう」

また、普段はスポンサーのアイテムを身につけることが多く、ほかのブランド品で着飾るイメージはない大谷も、プライベートではアクセサリーを楽しんでいるのかもしれない。不動産エージェントとの写真で笑顔を浮かべていた"オフ大谷"の首元には、ネックレスがキラリと光っていた。スポーツ紙記者が語る。

「プロに入りたての日本ハムファイターズ時代は、スポーツ用のネックレスを着用している姿を見たことはありますが、オシャレに振り切ったものは見たことがない。でも、真美子さんとの結婚後は時々、オフの日のファッションにネックレスを取り入れている姿が目撃されています。

ネックレスの先端に夫婦の記念の指輪をつけているのではとも噂されていますね。ファンからは『垢抜けがすごい』などと注目されましたが、大谷は真美子さんとの大切な品だからこそ着用しているのかもしれません。

夫婦でさりげないオシャレを楽しむためにも、堂々とショッピングデートなどができるハワイは最適なのでしょう」

ファミリーが心待ちにする"ハワイ別荘での暮らし"が、一刻も早く訪れることを祈りたい。