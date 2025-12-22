サウナ・銭湯帰りの小さなストレスを解消してくれた、「プールバッグ」という選択
サウナや銭湯の帰りって、濡れたものを持ち帰るのにちょっと困る……。
これまではビニール袋で包んでカバンに入れていたのですが、毎回ゴミが出るのも罪悪感があるし、防水性も心配でした。
プールバッグが銭湯に重宝した！
そこで取り入れたのが、スイムウェアブランド・Speedo（スピード）の「ウォータープルーフ」というプールバッグ。
エス（3L）・エム（5L）・エル（7L）の3サイズがあるなか、私は500mlのペットボトルが3〜4本入るという「エム」をチョイスしました。
はっ水加工のナイロン素材、ジップ部分には止水シームテープが施されているなど、さすがスイムウェアブランドのバッグ……！
商品ページには「完全防水ではありません」とありますが、タオルをしっかり絞って入れる程度なら問題なし。
バッグの中も外も濡れずに、安心して持ち運べています。
それにビニール袋よりもコンパクトに収まるから、カバンの中もスッキリして、銭湯通いがとても快適になりました。
[スピード] プールバッグ Water Proof M ウォータープルーフエム ユニセックス ブラック
2,615円
Amazonで見るPR
2,335円
楽天で見るPR
大きく開くから出し入れしやすい
快適になったもう一つの理由は、この大きく開くジップ。
横長なこの形だからこそ、モノを出すときも入れるときも手惑わずスムーズに。
どこに何があるか上から見えるのが、本当にありがたいな〜と感じています！
もちろんプール通いにも使い勝手抜群
もちろん水泳でも本領を発揮してくれて、帰りに水着を入れるほか、プールサイドにタオルを持ち込むなど、荷物の持ち運びが本当に楽になりました。
こうして手提げのように持ってもスマートなので、バッグインバッグとしてだけでなく、普通にプールバッグやスパバッグのように使っても、おしゃれに持ち運べますよ。
銭湯に水泳……と、濡れたものを持ち運ぶのに大活躍のSpeedoのプールバッグ。さすがスポーツブランドの頼もしさでした。
[スピード] プールバッグ Water Proof M ウォータープルーフエム ユニセックス ブラック
2,615円
Amazonで見るPR
2,335円
楽天で見るPR
Photo: mio