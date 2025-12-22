Photo: mio

サウナや銭湯の帰りって、濡れたものを持ち帰るのにちょっと困る……。

これまではビニール袋で包んでカバンに入れていたのですが、毎回ゴミが出るのも罪悪感があるし、防水性も心配でした。

プールバッグが銭湯に重宝した！

Speedo 「ウォータープルーフエム（ユニセックス）」

そこで取り入れたのが、スイムウェアブランド・Speedo（スピード）の「ウォータープルーフ」というプールバッグ。

エス（3L）・エム（5L）・エル（7L）の3サイズがあるなか、私は500mlのペットボトルが3〜4本入るという「エム」をチョイスしました。

素材はナイロンで薄くてとても軽い！

はっ水加工のナイロン素材、ジップ部分には止水シームテープが施されているなど、さすがスイムウェアブランドのバッグ……！

商品ページには「完全防水ではありません」とありますが、タオルをしっかり絞って入れる程度なら問題なし。

バッグの中も外も濡れずに、安心して持ち運べています。

Speedoの「ブーンマーク」がかわいい！

それにビニール袋よりもコンパクトに収まるから、カバンの中もスッキリして、銭湯通いがとても快適になりました。

大きく開くから出し入れしやすい

快適になったもう一つの理由は、この大きく開くジップ。

横長なこの形だからこそ、モノを出すときも入れるときも手惑わずスムーズに。

どこに何があるか上から見えるのが、本当にありがたいな〜と感じています！

もちろんプール通いにも使い勝手抜群

バスタオル、水着、スイムキャップ、ゴーグルがちょうど入りました。

もちろん水泳でも本領を発揮してくれて、帰りに水着を入れるほか、プールサイドにタオルを持ち込むなど、荷物の持ち運びが本当に楽になりました。

こうして手提げのように持ってもスマートなので、バッグインバッグとしてだけでなく、普通にプールバッグやスパバッグのように使っても、おしゃれに持ち運べますよ。

銭湯に水泳……と、濡れたものを持ち運ぶのに大活躍のSpeedoのプールバッグ。さすがスポーツブランドの頼もしさでした。

