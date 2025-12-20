この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ドラマ考察系YouTubeチャンネル「ドラマ考察 トケル orz」が、「【退職やめてキスしない？】PR 韓国ドラマ！ KARA の ジヨン が主演！ショート動画アプリKantaの紹介！」と題した動画を公開。元KARAのメンバー、カン・ジヨン氏が主演を務める韓国ドラマ『退職やめてキスしない？』をレビューし、その魅力を解説した。



動画投稿者はまず、自身がKARAのファンであり、特に当時最年少だったジヨン氏が「一押しだった」というエピソードを披露。アイドルから女優へと成長した彼女が「31歳になってどんな演技をするのか」という興味が、今回のレビューのきっかけになったと語る。



本作は、中堅出版社で働くユビン（カン・ジヨン）が、犬猿の仲である有能な同僚ソンヒョン（イ・テファン）の転職を阻止するため、「自分に惚れさせる」という作戦に打って出るオフィスラブコメディである。投稿者は、この「対立関係から始まる恋」や「嘘から始まった関係が本物になる」という展開を、ラブコメの「王道パターン」だと指摘する。



特に見どころとして、転職阻止のための駆け引きの面白さを挙げた。友人から授けられた「誘惑術」をユビンが実践するも、ことごとく失敗に終わる様子がコミカルに描かれているという。投稿者は「予測不能な展開が生まれていく」と述べ、偽りの恋が本物に変わっていく過程が、視聴者を幸せな気持ちにさせると評価した。



また、主演のカン・ジヨン氏の魅力について「とにかくジヨンさんが可愛い」と絶賛。彼女が仕掛ける「惚れさせる作戦を応援したくなる」と語り、ソンヒョンとの関係の変化に「ドキドキすること間違いなし」と太鼓判を押した。



最後に、本作は王道のラブコメとして安心して楽しめる作品であると総括。対立から始まる二人の恋の駆け引きと、主演のカン・ジヨン氏のキュートな演技が光る一作であり、韓国ドラマファンにおすすめできると結論付けた。