¡Ö³Ë»ý¤Ä¤Ù¤­¡×¥ª¥Õ¥ì¥³È¯¸À¼Ô¤ÎÁÇÀ­¡Ä¹â»Ô¼óÁê¤Î°ÂÁ´À¯ºö¤Î¥Ö¥ìー¥ó¤Ç°û¤ßÃç´Ö¡Ö¿ÈÆâÃæ¤Î¿ÈÆâ¡×¤ÇÅÞÆâ¤«¤é¤â²×Î©¤Á¤ÎÀ¼

¹â»ÔÁáÉÄÀ¯¸¢¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÇúÃÆ¤¬ßÚÎö¤·¤¿¡£À¯¸¢¤Ç°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡Ö´±Å¡¶Ú¡×¤¬¡¢¡Ö»ä¤Ï³Ë¤ò»ý¤Ä¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´±Å¡¤ÇÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤¬¹ñÆâ³°¤ÇÊªµÄ¤ò¤«¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¥ª¥Õ¥ì¥³Á°Äó¤ÎÈó¸ø¼°¼èºà¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿È¯¸À¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢È¯¸À¤Î¼ç¤¬¼óÁê¤ÎËÉ±ÒÀ¯ºö¤ò»ØÆî¤¹¤ë¡Ö¥Ö¥ìー¥ó¡×¤È¤â¤¤¤¨¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤âÀ¯¸¢¤Ë¤ÏÄË¼ê¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¹â»Ô»á¤Ï¼«¤é¤Î¡ÖÂæÏÑÍ»ö¡×¤ò½ä¤ë¹ñ²ñÅúÊÛ¤ÇÆüÃæ´Ø·¸¤ò°²½¤µ¤»¤¿¤Ð¤«¤ê¡£°ÂÊÝ¤¬¤é¤ß¤Î¼º¸À¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡Ö´í¤Ê¤¯¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤È´íµ¡´¶¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¯¸¢¤ÎÂ¸µ¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤«¤Í¤Ê¤¤Àå²Ò¤ò¾·¤¤¤¿¿ÍÊª¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï¡£
¡Ò²èÁü¡ÓËÉ±Ò¾Ê¤ÎSNS¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¥ß¥¹ÆüËÜ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¼«±Ò´±¤ÎÊÙ¶¯²ñ
¡ÖÅÞÆâ¤Ç¤â¡ØÀ¯¸¢¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦²×Î©¤Á¤ÎÀ¼¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö·Ú¡¹¤Ë»×¤¤¤òÏÃ¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
À¯¸¢Ãæ¿õ¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡¢ÆüËÜ¤Î³ËÊ¼´ïÊÝÍ¤ò½ä¤ëÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¤Î¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæÃ«¸µ¡¦Á°ËÉ±ÒÁê¤À¡£È¯¸À¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿ÍâÆü¤Î19Æü¸áÁ°¡¢µ¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤Ë¡Ö¤·¤«¤ë¤Ù¤ÂÐ±þ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¼Ô¤ÎÀÕÇ¤ÏÀ¤Ë¤Þ¤Ç¸ÀµÚ¤·¡¢´íµ¡´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ÃæÃ«»á¤ÏËÉ±ÒÂç³Ø¹»¤«¤éÎ¦¼«¤Ë¿Ê¤ß¡¢À¯³¦¤ËÅ¾¿È¤·¤¿·ÐÎò¤Î»ý¤Á¼ç¡£¾®Àô½ã°ìÏºÀ¯¸¢¤ÇËÉ±ÒÄ£Ä¹´±¤ò¡¢°ÂÇÜ¿¸»°À¯¸¢¤ÈÀÐÇËÌÐÀ¯¸¢¤ÇËÉ±ÒÁê¤òÆóÅÙÌ³¤á¤¿¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Î¡ÖËÉ±ÒÂ²¡×¤Ç¤¢¤ë¡£°ÂÊÝÀ¯ºö¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿ÅÞÆâ¤ÎÂ²µÄ°÷¤«¤é¤â°ÛÏÀ¤¬½Ð¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢°ÂÊÝÀ¯ºö¤Ë´Ø¤·¤Æ·Ú¤Ï¤º¤ß¤Ê¸ÀÆ°¤¬ÌÜÎ©¤ÄÀ¯¸¢¤Ø¤Î´íµ¡´¶¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤ÏÀï¸å¡¢À¤³¦¤ÇÍ£°ì¤ÎÈïÇú¹ñ¤È¤·¤Æ¡Ø»ý¤¿¤º¡Ù¡Øºî¤é¤º¡Ù¡Ø»ý¤Á¹þ¤Þ¤»¤º¡Ù¤Î¡ØÈó³Ë»°¸¶Â§¡Ù¤ò·ø»ý¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£À¯¸¢Æâ¤«¤é¤½¤Î¹ñÀ§¤Îº¬´´¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹È¯¸À¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤Ë´Ç²á¤·¤¬¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£²ó¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢È¯¸À¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤ò¸ø¤Ë¤·¤Ê¤¤¡Ø¥ª¥Õ¥ì¥³¡Ù¤¬Á°Äó¤Î´±Å¡¤Ç¤ÎÈó¸ø¼°¼èºà¤Ç¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Â¿¤¯¤Îµ¼Ô¤¬¤½¤Î¾ì¤Ë¤Ïµï¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÉô¤Ë¤Ï¡Ø¥ª¥Õ¥ì¥³ÇË¤ê¡Ù¤È¤ÎÈãÈ½¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ç¤Ï¡ØÂæÏÑÍ»ö¡Ù¤ÎÈ¯¸À¤ÇÆüÃæ´Ø·¸¤Î°²½¤¬¿¼¹ï²½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£º£¸å¤Î°ÂÊÝÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ÅÞÆâ¤Ç¤â¡ØÀ¯¸¢¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦²×Î©¤Á¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë
Ê£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢18Æü¤Ë³ËÊÝÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤¿¡Ö´±Å¡¶Ú¡×¤Ï¡¢³ËÊ¼´ïÉÔ³È»¶¾òÌó¡ÊNPT¡Ë¤È¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤ò²ÝÂê¤Ëµó¤²¡¢¡Ö¼Â¸½¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤â»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÀ¯¸¢Æâ¤Ç³ËÊÝÍ¤ÎµÄÏÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤âÁ°ÃÖ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢·ÚÎ¨¤Ê¸ÀÆ°¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡£
¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÁê¤Î¸«²ò¤Ï¡Ä
È¯¸À¤ÎÍ¾ÇÈ¤ÏËÉ±Ò¾Ê¤Ë¤âÈô¤Ó²Ð¤·¡¢19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿³ÕµÄ¸å²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÁê¤¬µ¼Ô¤«¤é¡ÖÈó³Ë»°¸¶Â§¡×¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¯¸¢¤ÎÊý¿Ë¤ò²¿ÅÙ¤âÌä¤ï¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤«¤Í¤Æ¤«¤é³ËÊ¼´ï¤ò¡Ö»ý¤Á¹þ¤Þ¤»¤º¡×¤È¤·¤¿¸¶Â§¤Î¸«Ä¾¤·¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢¹ñ²ñÅúÊÛ¤Ç¤â»°¸¶Â§¤Î·ø»ý¤òÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿µ¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤Î¹â»Ô¼óÁê¤ÎÀ¯¼£»ÑÀª¤È¤â´ØÏ¢¤µ¤»¤Æ³Ë¤ò½ä¤ëÀ¯¸¢¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤òÌä¤¦¼ÁÌä¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
µ¼Ô¤«¤é¡Ö¹â»ÔÁíÍý¤Ï»°¸¶Â§¤Î¤¦¤Á¡¢»ý¤Á¹þ¤Þ¤»¤º¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÑ¹¹¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âç¿Ã¤ÏÈó³Ë»°¸¶Â§»°¤Ä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁ´¤Æ·ø»ý¤¹¤Ù¤¤Ç¡¢º£¸å¤â°ìÀÚÊÑ¹¹¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ê¤¤¤È¤ª¹Í¤¨¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¾®ÀôËÉ±ÒÁê¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î»ý¤Á¹þ¤Þ¤»¤º¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2010Ç¯Åö»þ¤Î²¬ÅÄ¹îÌé³°Ì³Âç¿Ã¤Ë¤è¤ëÅúÊÛ¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¹Í¤¨¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£
Ì±¼çÅÞÀ¯¸¢»þ¤ÎÂÐ±þ¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÎÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤Ç¤ÎÅúÊÛ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢À¯¸¢Æâ¤ÇÂÊÂ¤ß¤ò¤½¤í¤¨¤¿³Ê¹¥¤À¡£
¤½¤Î¸å¤â¡¢µ¼Ô¤«¤é¡ÖÈó³Ë»°¸¶Â§¤ÏÆüËÜ¤Î¡¢Ê¿ÏÂ¹ñ²ÈÆüËÜ¤È¤·¤Æ¤Î¹ñÀ§¤À¤«¤é¡¢Ì¤Íè±Ê¹åÊÑ¹¹¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÊÑ¹¹¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¤«¡×¤Ê¤É¤ÈºÆ»°¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¡ÖËÉ±ÒÂç¿Ã¤È¤·¤Æ¤ªÅú¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÌ¿¤ÈÊ¿ÏÂ¤ÊÊë¤é¤·¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÁªÂò»è¤òÇÓ½ü¤»¤º¤Ë¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤ë¡¢µÄÏÀ¤ò¤¹¤ë¡¢¤³¤ì¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¿µ½Å¤ÊÈ¯¸À¤Ë½ª»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
È¯¸À¼Ô¤ÎÀµÂÎ¤ÏÁíÍý¤Î°û¤ßÍ§Ã£
À¯¸¢¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤ÇÈÌæ¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡Ö´±Å¡¶Ú¡×¤Î¥ª¥Õ¥ì¥³È¯¸À¤À¤¬¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤½¤ÎÈ¯¸À¼Ô¤ÎÀµÂÎ¤Ç¤¢¤ë¡£°ìÉô¤Ë¤Ï¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤Ë°ÂÊÝÀ¯ºö¤ò½õ¸À¤¹¤ëÎ©¾ì¡×¤Ë¤¢¤ë¤È¤â¤µ¤ì¤ë¤½¤Î¿ÍÊª¤È¤Ï°ìÂÎÃ¯¤Ê¤Î¤«¡£
¡ÖÈ¯¸À¤·¤¿¤Î¤Ï°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤òÃ´Åö¤¹¤ë´±Å¡Â¦¶á¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë£Ø»á¤À¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÀø¤á¤ÆÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢Á°½Ð¤ÎÁ´¹ñ»æÀ¯¼£Éôµ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£
Ì¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤¿£Ø»á¤Ï¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÈ¯Â¤ËÈ¼¤¤¡¢10·î¤Ë¸½¿¦¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¾ÊÄ£¤ËÀÊ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤Ø¤ÎÎ±³Ø·Ð¸³¤â¤¢¤ë¡£¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÇÍ×¿¦¤Ë½¢¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³ÕÎ½¤ÎÀ¯ºö»²Í¿¤È¤·¤Æ°ÂÊÝÀ¯ºö¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ö¥ìー¥ó¤òÌ³¤á¤¿¡¢¤È¤â¤µ¤ì¤ë¡£
¹â»Ô¼óÁê¤¬¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥é¥à¤Ç¤â¡Ö°û¤ßÍ§Ã£¡×¤Ê¤É¤È¿ÆÌ©¤µ¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤·¤¿¾å¤Ç¡¢°ÂÊÝÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢£Ø»á¤Î½õ¸À¤ò¼õ¤±¤¿¾å¤Ç¡¢À¯¸¢È¯ÂÄ¾¸å¤Ë¡ÖÁ°ÅÝ¤·²þÄê¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿°ÂÁ´ÊÝ¾ã´ØÏ¢»°Ê¸½ñ¡Ê°ÂÊÝ»°Ê¸½ñ¡Ë¤Ë¤â¡ÖÅ¨´ðÃÏ¹¶·âÇ½ÎÏ¡×¤È¤·¤ÆÌÀµ¤µ¤ì¤¿¥ß¥µ¥¤¥ëËÉ±ÒÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀ¯¸¢¸øÌó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¤³¤È¤â¼¨º¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼«¿È¤Î»×¤¤ÉÁ¤¯ËÉ±ÒÀ¯ºö¤ò·Áºî¤ë¾å¤Ç¤Î»Ø¿Ë¤È¤Ê¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
£Ø»á¤Ï¡¢¤¤¤ï¤Ð¹â»Ô¼óÁê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¿ÈÆâÃæ¤Î¿ÈÆâ¡×¤ËÅö¤¿¤ë¿ÍÊª¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£¹â»ÔÀ¯¸¢²¼¤Î°ÂÊÝÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¼«¿È¤¬¡¢¹ñ²ñ¤Ç¡ÖÂæÏÑÍ»ö¡×¤¬µ¯¤¤¿ºÝ¤Î¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÇ§¼±¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÅúÊÛ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢³°¸òÌäÂê¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë»öÂÖ¤ò¾·¤¤¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤â¤½¤âÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤À¹â»Ô¼óÁê¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤¬¡¢´±Î½ºîÀ®¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼«¿È¤Î¥¢¥É¥ê¥ÖÈ¯¸À¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â¦¶á¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿º£²ó¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢À¯¸¢¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯°õ¾Ý¤Å¤±¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·Á¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô¥Ë¥åー¥¹ÈÉ