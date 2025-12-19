¡ÖËÜ²°¤Ç¡¢ÌëÌÀ¤±¤À¡£¡×¡¡µª°ËÔ¢²°½ñÅ¹¿·½ÉËÜÅ¹¤¬½é¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Õ¥§¥¹¡ÖKINOFES 2026¡×³«ºÅ
¡¡ÊÄÅ¹¸å¤ÎÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤Ã¤¿½ñÅ¹¡£¤½¤³¤ÏËÜÍè¡¢´Ø·¸¼Ô°Ê³°Î©¤ÁÆþ¤ê¶Ø»ß¤ÎÀ»°è¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¡ÖÌë¤Î½ñÅ¹¡×¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ä«¤Þ¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¤¡¢Ææ¤ò²ò¤¡¢ËÜ¤È½Ð²ñ¤¦¡Ä¡Ä¡£ËÜ¹¥¤¤Ê¤é¤º¤È¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢¿·½É¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡³ô¼°²ñ¼Òµª°ËÔ¢²°½ñÅ¹¤Ï¡¢¿·½ÉËÜÅ¹¤Ë¤Æ½é¤È¤Ê¤ë¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Õ¥§¥¹¡ÖKINOFES 2026¡×¤ò¡¢2026Ç¯1·î31ÆüÌë20»þ30Ê¬¤«¤éÍâÄ«6»þ¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡¡¥á¥ó¥Ä¤¬Ç»¤¹¤®¤ë¡ªÂ¿¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î½Ð±é¼Ô¤¬½¸·ë
¡¡¡ÖËÜ²°¡áÀÅ¤«¤Ë²á¤´¤¹¾ì½ê¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤òÂÇÇË¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢½Ð±é¼Ô¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥«¥ª¥¹¤Ë¤·¤Æ¹ë²Ú°¼à¥¡£
¡¡SKE48¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤êÇÐÍ¥¡¦ºî²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¾¾°æÎèÆà¤µ¤ó¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉOKAMOTO¡ÇS¤Î¥ª¥«¥â¥È¥·¥ç¥¦¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥¢¥¤¥³¥ó¤«¤é¡¢ÅìµþÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Î¾åÌîÀéÄá»Ò¤µ¤ó¡¢Àº¿À²Ê°å¤Î³òÂô»ç±ñ¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤Ê½ÅÄÃ¡¢¤µ¤é¤Ëºî²È¤ÎËÜÃ«Í´õ»Ò¤µ¤ó¡¢ÎëÌÚÎÃÈþ¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤ÆàÐÃÌ·ÏYouTuber¤Îº´Çì¥Ý¥¤¥ó¥Æ¥£¤µ¤ó¤Þ¤Ç¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿ÌÌ¡¹¤¬¿·½É¤Ë½¸·ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Èà¤é¤Ë¤è¤ë°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥é¥¤¥Ö¥È¡¼¥¯¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¸²½¤äËÜ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¾ì¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£¡¡¿¼Ìë¤Î½ñÅ¹¤Ç¡Ö¼ö¤ï¤ì¤¿¸¶¹Æ¡×¤òÃµ¤¹¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥Ä¥¢¡¼¤â
¡¡¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿¼Ìë¤Î½ñÅ¹¤È¤¤¤¦¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³è¤«¤·¤¿ÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÌ¾¤â¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥Ä¥¢¡¼¡Ö·îÌÀ¤«¤ê¤Î½ñÅ¹¤È¼ö¤ï¤ì¤¿¸¶¹Æ¡×¡£
¡¡»²²Ã¼Ô¤ÏÃµÄå¤È¤Ê¤ê¡¢°ÆÆâ¿Í¤ÎÀ¼¤ËÆ³¤«¤ì¤Ê¤¬¤éÌë¤Î½ñÅ¹Æâ¤òÃµº÷¡£²áµî¤È¸½ºß¤¬¸òºø¤¹¤ëÀ¤³¦¤Ç¡¢80Ç¯Á°¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¿¿¼Â¤òÄÉ¤¦¤È¤¤¤¦Ë×Æþ·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ÀÅ¼ä¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¿¼Ìë¤ÎËÜÃª¤Î´Ö¤òÊâ¤¯¡Ä¡ÄÁÛÁü¤·¤¿¤À¤±¤Ç¥¾¥¯¥¾¥¯¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¡¡¸º¾¯¤¬Â³¤¯¥ê¥¢¥ë½ñÅ¹¤Î¡ÖºÆÄêµÁ¡×
¡¡¶áÇ¯¡¢½ñÅ¹¤Î¸º¾¯¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢µª°ËÔ¢²°½ñÅ¹¤Ï¡Ö¥ê¥¢¥ë½ñÅ¹¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤²ÁÃÍ¡×¤ò²þ¤á¤Æ¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤¿¤á¤ËËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è¡£¡ÖËÜ¤¬À°Á³¤ÈÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿¡¢¤Þ¤¸¤á¤Ç¡¢Æ°¤¤¬¤Ê¤¤¾ì½ê¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò°ì¿·¤·¡¢¡È½Ð²ñ¤¤¡¦¸ì¤ê¡¦Ç®¶¸¡É¤òÀ¸¤à¥é¥¤¥Ö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¤ÎºÆÄêµÁ¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡Ö¥Î¡¼¥Þ¥ë¡×¡ÊÀÇ¹þ3850±ß¡Ë¤È¡¢¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥Ä¥¢¡¼ÉÕ¡×¡ÊÀÇ¹þ6600±ß¡Ë¤Î2¼ïÎà¤Ç¡¢KINOFES 2026¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¿½¤·¹þ¤ß¼õÉÕÃæ¡£ÆþÂà¾ì¤Ï¼«Í³¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ã»»þ´Ö¤Î»²²Ã¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ËÜ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ·Þ¤¨¤ëÌëÌÀ¤±¤Ï¡¢¤¤Ã¤ÈËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
