愛知県内の私立高校で、女子生徒が更衣室での着替えの様子を盗撮され、その動画が男子生徒に共有されていたことが分かりました。

盗撮があった私立高校によりますと、11月下旬、女性生徒から「女子更衣室にタブレットが不自然に置いてある」と教師に相談がありました。

学校が生徒への聞き取りを行ったところ、別の女子生徒が女子更衣室に学習用のタブレット端末を設置し、着替えの様子を複数回にわたって盗撮したということです。

盗撮した女子生徒は「3人の男子生徒から頼まれた」と話していて、盗撮した動画は男子生徒に共有されていました。

動画では、3人の女子生徒は顔が判別できる状態だったということです。

学校が調査を始めた時点で動画はすでに削除されていて、拡散は確認されていないということです。

学校は、被害にあった可能性のある生徒にはすでに事情を説明していますが、12月22日の終業式の日に全校生徒に再度経緯を説明する予定です。

学校は、生徒がスクールカウンセラーや養護教諭にいつでも相談できる対応を取り、「心のケアに努める」としています。