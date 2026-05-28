石川・七尾市役所の公式サイトが2026年5月25日に更新され、勤務中に同僚の足元を盗撮したという理由で、教育委員会に所属する課長補佐級・50代男性を「減給3か月」の懲戒処分にしたと発表された。この処分はどのように決まったのか。詳しい顛末を取材した。「当初の聞き取りでは、本人は『記憶にない』とし否認」発表によると、25日付けで減給（10分の1）3か月の処分が実施された。理由は、12年度から22年度にかけて「勤務時間中、