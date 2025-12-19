細田守監督による最新作『果てしなきスカーレット』が方々で“大コケ”と評される一方、主演を務めた芦田愛菜はどこ吹く風だ。SNSを中心に同作のエンディングテーマ『果てしなき』を歌唱する美しい歌声が称賛され、芦田だけが評価を得るおかしな現象まで起きている。メディアの記事も作品をこきおろしながら芦田愛菜は持ち上げるタイトルが目立つ。

芦田愛菜はニホンモニターが発表した「2025タレントCM起用社数ランキング」で上半期に1位となり、年間でも20社と契約し、1位の川口春奈に1社差で負けたものの2位。一般大衆だけでなく、企業からも好感度が高いようだ。



女優としては、来年春に放送するドラマ『片想い』（NHK総合）で主演を務める予定。大人気ライトノベル『薬屋のひとりごと』（日向夏著、ヒーロー文庫）の実写映画化で主演を務めると『週刊文春』でも報じており、2026年はさらなる大躍進の年となりそうだ。

好感度が高くスキャンダルは今のところ皆無と、SNS時代にあって「叩かれない」特異の立ち位置にいる芦田愛菜は、今や国民的人気の女優と言っても過言ではないだろう。

なぜ、ここまで「芦田愛菜」は全国民に愛されているのか？

芦田愛菜といえば、子役時代に話題作へ次々と出演し、早々に大ブレイクを果たした女優として知られる。まず、高い評価を得たのが、2010年放送のドラマ『Mother』（日本テレビ系）で演じた道木怜南役だ。

怜南は、母親から日常的に虐待を受けている小学1年生という難しい設定ながら、芦田は完璧ともいえる演技を披露。テレビ関係者の間で天才子役として名前が広まり、2011年には『マルモのおきて』（フジテレビ系）で大ブレイクを果たす。この作品でもう一人の天才子役・鈴木福と共演するのだが、芦田愛菜の演技は鈴木福と比べてもずば抜けて素晴らしかった。

『マルモのおきて』で演じた笹倉薫は、鈴木福が演じた泣き虫の弟を守るため常に明るく振る舞う大人びた子どもだ。男手一つで育ててくれた父親を亡くした悲しみを背負い、気丈に振る舞うキャラを芦田愛菜は、時おり見せる悲しさや戸惑いの表情を駆使して演じきっている。

芸能界では、「子役は大成しない」が定説となっている。実際、『マルモのおきて』以降はいくつかのドラマや映画に出演し、ハリウッド映画『パシフィック・リム』では演技力の高さを見せたものの、大きな話題にはならなかった。

多くの子役と同じように消えていくのかと多くのテレビ関係者が思っていた矢先、芦田愛菜は学業優先の方針をとった。この選択が現在の人気を支えていると、民放キー局の編成担当者は話す。

「芸能活動をセーブしたことで、人気が急落する姿を世間に見せなかった。中高生時代は、体の変化もあり無理に作品に出演すると失敗するケースが多い。そういった意味で、芦田さんが中学進学以降に学業優先で俳優業をセーブしたのは正解」

人気がいまだ高い中、学業優先を許した事務所も業界内で信頼を勝ち取ったとこの担当者は話す。芦田愛菜は子役時代から現在まで、変わらず子役事務所『ジョビィキッズ』に所属している。タレントの意向を優先する事務所として知られ、この点はラッキーと言える。

事務所のサポートもあり、芦田愛菜は慶應義塾女子高校から慶應義塾大学法学部の政治学科へ進学。学業でも才能を見せつけつつ、俳優業はセーブしたことも功を奏した。前出の民放キー局の編成担当者はこう続ける。

「芦田さんは、俳優業を抑える中で、『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』（テレビ朝日系）にはレギュラー出演。この選択が功を奏しました。番組では、秀才である芦田さんのキャラをうまく演出に入れ、無類の読書好きであることなどが世間に知れ渡り、好感度が上がりました。

サンドウィッチマンの2人は娘のように芦田さんをかわいがり、テレビ業界のイロハを教えたと言われます。そのおかげで、芦田さんはどの現場でも礼儀正しく、スタッフ受けが良い芸能人として有名になりました」

この期間が『マルモのおきて』で共演した鈴木福との「差」を付けた。

芦田愛菜と鈴木福、どこで差が付いたのか

鈴木福といえば、現在は俳優を中心にバラエティや情報番組にも積極的に出演中。延期されていた主演映画『ヒグマ!!』の公開が来年1月23日に決定し、同4月にはドラマ『惡の華』（テレビ東京系）で、「あの」とW主演を務める予定だ。

子役としてブレイクした後も、途切れなく仕事がある状況だが、向かうところ敵なしな芦田愛菜の現状と比較すると、やや物足りない。再び、民放キー局の編成担当者談。

「鈴木さんは、芦田さんが俳優業をセーブしていた時期に脇役としてさまざまな作品に出演していた。そのせいで、消費されるスピードがはやくなり、俳優として注目されなくなった印象です。勢いがなくなったタイミングで、事務所が妹や弟とセット売りしたのも迷走している印象を視聴者に植え付けました。

現在は、『ZIP!』（日本テレビ系）の曜日パーソナリティーを務めるなど、さわやかな路線で人気が回復傾向にありますが、俳優としてヒット作がなく、主演作が続く来年が正念場になりそうです」

難しい役でも難なく好演

芦田愛菜といえば、近年は少しずつ俳優業を増やして2024年公開の映画『はたらく細胞』で、第48回日本アカデミー賞の優秀助演女優賞を獲得。芦田愛菜の仕事を追い続けているテレビ雑誌編集者は、演技力についてこう絶賛する。

「子役時代も表現力抜群でしたが、本格復帰後の方が名演技を連発しています。何より複雑な役を、自然に演じているのがすごい。映画『星の子』では、新興宗教に心酔する両親を持つ中学3年生、ドラマ『最高の教師 1年後、私は生徒に■された』（日本テレビ系）では、イジメで追い詰められながら懸命に生きようとした女子高生を演じ切りました。

ここ最近では、役の設定やキャラを理解する能力が高まっていると感じます。『24時間テレビ』（日本テレビ系）内で放送した『トットの欠落青春記』では、黒柳徹子さんとビジュアルが全く違うのに、多くの視聴者はそっくりに見えたのでは。読書家であることが物事を理解する力を養い、子役時代より表現力がアップしているのは間違いありません。役を深く理解しているので自然体で演じられ、視聴者がストレスを感じない」

「朝ドラ」主演も秒読みか

2026年は、かつての盟友である鈴木福とともに、主演作が続きそうな芦田愛菜だが、さらなるステップアップを見据える上で注目なのが、「朝ドラ」への出演だろう。

朝ドラは、すでに2027年春の『巡るスワン』まで出演者が発表されているが、それ以降は情報解禁が行われていない。2027年以降なら、2023年4月に大学へ進学した芦田が卒業を迎えているはず。スケジュールに余裕ができ、ハードな朝ドラの撮影に対応することも可能になるだろう。

毎回、視聴率の低下が問題視される朝ドラにあって、芦田という国民的女優を使わない手はない。ここ最近では、すでに売れている女優が朝ドラのヒロインを務めることも多くなってきた。芦田が、さらに経験を経て朝ドラ女優として、人気を高める可能性は高いと考える。

スキャンダルもなく、SNSでもバッシングされず、まさに令和の顔となりつつある芦田愛菜。「子役は大成しない」と言われてきた定説を覆して、どこまでブレイクを続けるのか。今後も見守っていきたい。

