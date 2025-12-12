セーターより“こっち”がおしゃれかも！【しまむら】ガバッと羽織るだけ♡「優秀カーデ」

冬といえばセーター……そんな固定観念を覆すのが、アレンジの利く【しまむら】のカーディガン。脱ぎ着しやすい形状は、機能的であることに加え、レイヤードコーデを楽しむ上で欠かせないメリット。合わせるインナーによって雰囲気が変わるため、ひとつ持っておくだけで、日によってニュアンスチェンジも楽しめます。店舗に行くと数の多さに迷ってしまうほど品揃えが豊富なため、今回は注目のデザインをピックアップしました。

華やかに揺れるフリンジが可愛い

【しまむら】「フリンジニットカーディガン」\2,420（税込）

フォークロアがトレンドに挙がる今年、フリンジはそのテイストを連想させる代表的な要素。着用した@chii_150cmさんは、「動くたびに揺れるフリンジが存在感たっぷりで可愛い」とコメントしています。ざっくり開いたVネックのおかげで、スマートにシェイプされた印象に。ワントーンで柔らかくまとめても、フリンジの動きによってのっぺり見えを避けられます。

フェミニンに体型カバー

【しまむら】「コード刺繍ペプラムカーディガン」\2,420（税込）

ふんわり揺らぐペプラムシルエットも、今季のトレンド。裾が広がっていることで、下腹からヒップにかけてのラインカバーに期待できます。くびれて見えることで、センシュアルな印象に決まるのもポイント。同じくトレンドのブラウンに、真っ白なコード刺繍が映えています。日常のパンツルックに、甘さを足したいときにもピッタリです。

今っぽカラー × バックコンシャス

【しまむら】「omi＊キモウカーデ 中青」\2,420（税込）

今年の冬はダークトーンが主流な一方、ブルーはやや明るめのトーンが注目されています。くすみがかったこちらの色味なら幼く見えにくく、冬のひんやり感を上手くアピールできます。さらに視線を奪うのが、大胆に開いたバックシルエット。インナーにレースを合わせれば、品と色気を兼ね備えた大人コーデの完成です。

高見えするボタンのディテール

【しまむら】「TAI＊VネックニットCD 中茶」\1,969（税込）

カーディガンそのものだけでなく、パーツにまでこだわっているしまむら。素朴なくすみカラーのカーディガンに光るのは、高級感を添えるゴールドカラーのねじりボタンです。1枚取り入れるだけで部屋着っぽさが和らぎ、ラフな着こなしでも高見えを狙えます。

