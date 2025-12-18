プラスは、大事な書類の情報を守る透明クリアーホルダー「カモフラージュホルダー」シリーズから、全面カモフラージュ柄印刷と簡易ロック機能によりセキュリティを強化した「カモフラージュホルダー ロック付」を来年1月1日に発売する。

細かい文字を読み取りにくくするカモフラージュ柄を考案した「カモフラージュホルダー」は、手軽にセキュリティ管理できる透明クリアーホルダーとして、個人情報の保護意識の高まりを背景に2007年10月の発売以来、幅広く愛用されている。その中で、書類はA4サイズが一般的だが、伝票やレシートなどの小さなものにも使われていることが分かった。その際小さな書類はホルダー四辺の印刷が無い部分から文字が見えてしまう場合がある。



「カモフラージュホルダー ロック付」

そこで、書類のサイズに関わらず安心して使ってもらえるよう、カモフラージュ柄をホルダーの端まで広げた全面印刷にした。また、収納した書類の落下を防ぐロック機能を新たに搭載。ホルダー開口部の上下2ヵ所が開かないようにロックできる仕組みで、A4サイズの用紙だけでなく、小さな書類も安心して持ち運べる。

カラーはブルー、グリーン、レッドの3色で5枚入りとなる。

主な製品特長は、両面にプリントされたカモフラージュ柄が、書類の細かな文字を見えにくくする。見出しやタイトルなど大きな文字は読み取れるため、内容を把握しつつ、大切な情報を守る。給与明細や病院のカルテ、人事部で扱う履歴書、機密性の高い書類の一時保管など、手軽なセキュリティ管理に最適となっている。なお、判読できる文字の大きさは16ポイント以上が目安となっている。カモフラージュ柄をホルダーの端まで全面に印刷することで、伝票やレシートなどの小さな書類でも文字が読み取りにくくなった。

［小売価格］748円（税込）

［発売日］2026年1月1日（木）

プラス＝https://www.plus.co.jp