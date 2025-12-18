＜ケチ義母が＞義兄夫婦に「お下がりあげて」と。ベビー用品を1つも買わなかったのによく言えるわ！
ベビー用品は使用する期間が短いため、綺麗な状態のまま保管しているケースもありますよね。そうなると、きょうだいや親戚などにお下がりを渡すこともあるかもしれません。でも、お下がりを渡すかどうかは、使ったママたちが決めること。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。
『義兄夫婦に子どもが産まれるため、義母が「ベビー用品のお下がりをあげてやって！」と言ってきた。そのベビー用品は、私たち自身が買ったり、私の両親が買ってくれたりしたもの。義母が買ってくれたベビー用品だったらわかるけれど、1つも買ってくれなかった。お下がりをあげてと言うならば、義母が買ってあげればいいと思う。私の親が厚意でプレゼントしてくれたものまで、お下がりで譲ってあげてよ！ と言われたら、はあ？ となりませんか』
義母のお下がり要求にイライラ
『それは非常識だよ。私も義母だけれどありえない。きちんと断った方がいい』
『自分が贈ったわけでもないものを、わが物顔で自由にしようとするなんて腹立つわ』
ベビー用品を1つも買ってくれなかった義母から言われたら、投稿者さんと同じく他のママたちもイラッとするようです。まるで自分が買ってあげたもののように言われてしまうと、その考えにも驚いてしまいますね。同じく義母の立場のママからも、「それは非常識では？」との声もありました。
『義母は自分が声をかけて何かあげることで、息子夫婦に「してあげた」と思いたいだけなんだと思う。図々しいね』
義母は義兄夫婦に対して、「いい顔」をしたいのかもしれません。そしてベビー用品のお下がりの約束を取りけたというように、「してあげた」と思いたいのではないでしょうか。それならばお下がりではなく義母が買ってあげればいいのですが、それをしないところが図々しいと感じてしまいますね。
義母からのお願い、きっぱり断りたい！
両親が買ってくれたものなので！
『あげなくていいよ。「実家からプレゼントされたものばかりですから、お下がりは一切渡しません。お義母さんご自身でプレゼントされてください」と、はっきりきっぱり言い切ってください。ケチと言われたら「お義母さんに言われる筋合いありません」ともっとキツめに言いましょう。こういうのは冷静に且つ、ものすごくキツめに返すのがコツ。舐められちゃいけないのよ』
投稿者さんが持っているベビー用品は、実の両親が買ってくれたものですから、それをはっきり伝えるのもよいかもしれません。義母が買ってくれたものならばお下がりを渡すことも考えますが、残念ながらそうではありません。そのことを伝えれば、義母も何か気づくことがあるのではないでしょうか。一方、あまりはっきり言うと義母との関係性が悪くなる恐れがあります。波風を立てないように断るには、なるべく冷静に淡々と伝えるのがコツかもしれませんね。
他の人にあげる約束をしていることに
『うちの親が買ってくれたものなので、私の親戚にお下がりする約束です、と言って断る。親戚がいなくても』
『職場の人にあげる約束をしていることにする』
すでに親戚や職場の人に渡す約束をしているとすれば、義兄夫婦にお下がりを渡すことができません。義母は何かしら文句を言ってくるかもしれませんが、義母が買ったものではありません。義母に何を言われようが、気にしなくていいでしょう。
「思い出の品だから手元に置いておきたい」これなら義母も納得する？
『義母のような人は、おそらくどんな断り方をしてもダメだと思う。投稿者さんにとって大切な思い出の品だから、手元に置いておきたいと言うしかないのかな』
『実家の両親が買ってくれたり、私の友人が出産祝いでくれたりしたものばかりなので、思い入れがある。しばらく保管しておこうと思っています、と言う』
ベビー用品は使ったときの思い出もありますし、子どもの成長を感じられる大切なものですよね。まだ子どもが小さいのであれば、その余韻に浸りたいから自分たちで保管しておくと伝えるのもいいでしょう。こうした投稿者さんの気持ちに義母はあれこれ言うことはないのではないでしょうか。お互いにあまり嫌な思いをすることなく断れるかもしれません。今後も義母との付き合いは続きますから、穏便に済む方法を考えたいですね。