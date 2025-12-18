【節約食材2つ】買い物いらずのストック食材で『ちくわとじゃがいもの青のり炒め』

何かと出費の多い12月。冷蔵庫にあるもので、手軽にもう一品。

せん切りじゃがいもにちくわのうまみが絡み、青のりの香りで食欲マシマシ。ちくわとじゃがいも、いつもの食材なのに、このおいしさは想像以上！ 定番入り確実の、節約おかずです。

『ちくわとじゃがいもの青のり炒め』のレシピ

材料（2人分）

ちくわ……3本（約100g）

じゃがいも……2個（約300g）

サラダ油……大さじ1と1/2

塩……小さじ1/3

こしょう……少々

青のり……大さじ1

作り方

（1）じゃがいもは皮をむき、スライサーでせん切りにしてざるに入れ、水で洗ってしっかりと水けをきる。ちくわは縦半分に切ってから斜めに幅3mmに切る。

（2）フライパンにサラダ油を中火で熱し、じゃがいもとちくわを入れて強火でさっと炒める。じゃがいもがややしんなりしたら、塩、こしょうを加えて炒め合わせ、青のりをふり入れてさっと混ぜる。

おいしくつくるコツ

せん切りにしたじゃがいもを水で洗い、表面のでんぷんを落としてから炒めることで、じゃがいもがくっつかず、シャキシャキの食感に仕上がります。

腹持ちのいいじゃがいもで、満足感もしっかり。青のりの香りがあとを引いて、あっという間に完食です！

大庭 英子オオバ エイコ 教えてくれたのは… 料理家 料理家、福岡県出身。基本をふまえながらも、アイディアに満ちあふれる料理を日々提案。身近な材料と調味料の組み合わせが絶妙で、大胆で素材を生かすシンプルなレシピが人気。『オレンジページ』では創刊当時から活躍。数多くの雑誌や書籍で支持される。 詳細はこちら

（『オレンジページ』2025年12月2日号より）