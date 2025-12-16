この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

AI解説者が徹底解説！ChatGPTの最新モデル「GPT-5.2」で仕事が激変。スプレッドシートやスライド資料の作成が劇的に効率化する方法

AI大学【AI&ChatGPT最新情報】がYouTubeチャンネルで「【すぐに使える活用事例10例】GPT-5.2のスライド生成＆スプレッドシート生成＆ゲーム・アプリ・webサイト生成性能を徹底検証！」と題した動画を公開。2025年12月12日にOpenAIが発表した最新AIモデル「GPT-5.2」について、その驚異的な性能と具体的な活用事例を解説した。



動画によると、GPT-5.2はGoogleの「Gemni 3 Pro」を強く意識して開発されたモデルであり、主要なベンチマークの大半でそのスコアを上回る性能を記録しているという。特に、専門的な知識業務を評価するベンチマーク「GDPval」では、史上初めて「人間の専門家レベル以上」のスコアを達成したと紹介された。



GPT-5.2の大きな特徴として、複雑な指示への対応能力の向上が挙げられる。動画では、単なる文章生成に留まらず、プロンプトだけでWebサイトや3Dゲーム、モバイルアプリを開発する様子が示された。これは、チャートの読解やUIの理解といった画面操作を伴うタスク性能が向上したことによるものだと説明されている。



さらに、スライド資料やスプレッドシートの作成能力も進化。動画では、原稿テキストをアップロードするだけで、画像やグラフを含む高品質なプレゼンテーション資料が自動生成される事例を紹介。同様に、複雑なデータを含むスプレッドシートの作成も可能で、クリエイティブな作業から実務まで、幅広い場面での活用が期待される。



GPT-5.2は、ChatGPTの有料プランユーザーから順次利用可能となっている。プロンプト一つで高品質なアウトプットを生成できるこの最新AIモデルは、ビジネスや制作活動のあり方を大きく変える可能性を秘めている。まずはその性能を体験してみてはいかがだろうか。