この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

AI大学【AI&ChatGPT最新情報】がYouTubeチャンネルで「【すぐに使える活用事例10例】GPT-5.2のスライド生成＆スプレッドシート生成＆ゲーム・アプリ・webサイト生成性能を徹底検証！」と題した動画を公開。2025年12月12日にOpenAIが発表した最新AIモデル「GPT-5.2」について、その驚異的な性能と具体的な活用事例を解説した。

動画によると、GPT-5.2はGoogleの「Gemni 3 Pro」を強く意識して開発されたモデルであり、主要なベンチマークの大半でそのスコアを上回る性能を記録しているという。特に、専門的な知識業務を評価するベンチマーク「GDPval」では、史上初めて「人間の専門家レベル以上」のスコアを達成したと紹介された。

GPT-5.2の大きな特徴として、複雑な指示への対応能力の向上が挙げられる。動画では、単なる文章生成に留まらず、プロンプトだけでWebサイトや3Dゲーム、モバイルアプリを開発する様子が示された。これは、チャートの読解やUIの理解といった画面操作を伴うタスク性能が向上したことによるものだと説明されている。

さらに、スライド資料やスプレッドシートの作成能力も進化。動画では、原稿テキストをアップロードするだけで、画像やグラフを含む高品質なプレゼンテーション資料が自動生成される事例を紹介。同様に、複雑なデータを含むスプレッドシートの作成も可能で、クリエイティブな作業から実務まで、幅広い場面での活用が期待される。

GPT-5.2は、ChatGPTの有料プランユーザーから順次利用可能となっている。プロンプト一つで高品質なアウトプットを生成できるこの最新AIモデルは、ビジネスや制作活動のあり方を大きく変える可能性を秘めている。まずはその性能を体験してみてはいかがだろうか。

YouTubeの動画内容

00:04

最新AIモデル「GPT-5.2」登場
00:21

主要ベンチマークでGemini 3 Proを上回る
00:39

Webサイト制作やゲーム開発も可能に
01:31

第一章：GPT-5.2の概要と使い方
06:18

第二章：GPT-5.2の活用事例10例

関連記事

【週刊AIツール＆ニュースまとめ】Soraでディズニーキャラが動く！GPT-5.2発表、ChatGPTでAdobeアプリ無料化も

【週刊AIツール＆ニュースまとめ】Soraでディズニーキャラが動く！GPT-5.2発表、ChatGPTでAdobeアプリ無料化も

 AI専門チャンネル「AI大学」が解説、ChatGPT最新モデル「GPT-5.2」で変わる仕事と日常

AI専門チャンネル「AI大学」が解説、ChatGPT最新モデル「GPT-5.2」で変わる仕事と日常

 今さら聞けない…Googleの無料AIアシスタント「NotebookLM」が超進化。PDFや動画から解説コンテンツを自動生成

今さら聞けない…Googleの無料AIアシスタント「NotebookLM」が超進化。PDFや動画から解説コンテンツを自動生成
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

AI大学【AI&ChatGPT最新情報】_icon

AI大学【AI&ChatGPT最新情報】

YouTube チャンネル登録者数 3.75万人 439 本の動画
AI系の情報やニュースを週に4、5本更新しています案内人のアンドロイドが毎日煩雑な情報が飛び交うAI(ChatGPT)の話題を中心に関連情報をまとめて公開します！※管理人：ミライ※すべてソースを基に制作しています
youtube.com/channel/UCXo1SsIDZ_dke2Nr1r3qk6w YouTube