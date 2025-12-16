『ネプリーグ』放送事故級の“衝撃回答”相次ぐ 正名僕蔵「爆…」、村上佳菜子「せい…」
村上佳菜子が、15日放送の『ネプリーグSP』（後7：00）に出演。“放送事故級”の間違いを見せ、SNSを中心に大きな反響が寄せられた。『ネプリーグ』では、10月放送回でも俳優・正名僕蔵が“衝撃回答”を披露し、話題となったのも記憶に新しく、立て続けに反響を集める形となった。
【動画】エレガントを意識…村上佳菜子『ネプリーグ』出演で意気込み
15日の放送で「9つの漢字をかぶらず使い3文字熟語を3つ作れ」との問題が出題。村上は「世間体（せけんてい）」を読もうとしても「せけんたい」と惜しいミス。不正解のブザーが鳴ると、何度かトライする中で「せいかんたい」と読んでしまい、思わず自らうなだれた。別スタジオでその様子を見ていた爆笑問題らは大笑いしていた。
ネット上では「放送事故！」「その間違いはヤバすぎる（笑）」「ネプリーグ、またやったな（笑）」などといった感想が相次いで寄せられている。当の村上は、番組内で「勝利とともに何かを落とした気がします」と笑わせていた。
それから、さかのぼること約2ヶ月。10月末の放送で、4thステージ「ハイパーボンバー」が行われた際、映画『爆弾』チームが共演者・佐藤二朗から出題される“爆弾問題”に挑戦。「爆？」という言葉を10個答えろという問題で、正名が「すみません…大丈夫かな…」と不安げな様子を見せた上で「爆乳」と、まさかの“爆弾発言”を披露した。
一同が騒然とする中、正名はそこから立て直すことができず、ゲームオーバー。ぼう然とする正名に、山田裕貴が「（放送に）映していいのかわからないです…」と顔を隠す仕草で笑いを誘った。大河ドラマ『べらぼう』では妻役の水野美紀も「歴史に残る“神回”になった」と語るほど、スタジオは爆笑の渦に包まれていた。
