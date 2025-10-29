ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 正名僕蔵がネプリーグで「爆乳」と回答 山田裕貴も必死でフォロー ネプリーグ エンタメ・芸能ニュース スポニチアネックス 正名僕蔵がネプリーグで「爆乳」と回答 山田裕貴も必死でフォロー 2025年10月29日 7時10分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 27日の「ネプリーグSP」で、「爆〇」という言葉を10個答える問題が出された 正名僕蔵は「大丈夫かな…」と不安げな様子を見せた上で「爆乳」と回答 山田裕貴ら一同が騒然とする中、正名は立て直せずゲームオーバーとなった 記事を読む おすすめ記事 村重杏奈、前代未聞の初表紙記念記者会見 “大人な”1st写真集発売も突如発表「総選挙圏外だった女の大逆襲」 2025年10月25日 17時45分 「大丈夫。わからなくなったら私を見て」その言葉が翼になった──アイドルカレッジ菜乙を支える天使とリーダー、そして応援の力 2025年10月27日 11時0分 『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』より、「近江彼方」をソロ曲「眠れる森に行きたいな」の衣装にてフィギュア化。 2025年10月24日 13時30分 コメ作況指数廃止の答申決定 新指標は「作況単収指数」 2025年9月29日 11時36分 料理でつながる運命の再会「死に戻り王女、暴君の専属シェフになっちゃいました」10/27（月）より独占配信スタート！ 2025年10月27日 9時0分