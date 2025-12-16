「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１６日午前１１時現在で、フジ・メディア・ホールディングス<4676.T>が「買い予想数上昇」で４位となっている。



この日の東京株式市場でフジＨＤは３日続伸。同社は１５日取引終了後、村上世彰氏の長女である野村絢氏から「大規模買付行為等趣旨説明書」を受領したと発表した。趣旨説明書には、野村氏が旧村上ファンド系の投資会社らと共同でフジＨＤ株を議決権保有割合の最大３３．３％まで買い増しする意向が示されている。一方、不動産事業（都市開発・観光事業）のスピンオフや完全売却、ＤＯＥ４％を下限とする配当方針を公表した場合には買い付けを行わないなどとも記載されているという。



これを受けて思惑的な買いが入り、きょうの同社株は上昇。買い予想数の増加につながったようだ。



出所：MINKABU PRESS