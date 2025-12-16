G1香港カップ、レース中の芝コースに乱入者

競馬の香港国際競走が14日、沙田（シャティン）競馬場で行われた。G1の香港カップ（芝2000メートル）では日本馬も2頭出走する中、レース中のコースには馬群が進む方向に乱入する人物が出現し、取り押さえられた。解説者がこの大事故寸前の瞬間を動画で公開すると、ファンからも「悲劇を防いだ！」「ご褒美にボーナスを」とコメントが集まった。

スタンド前のコースに、乱入者が現れたのは馬群が最後の直線に向かったタイミングだ。ラチを潜り抜けたのか、大きな紙のようなものを持った茶色い上着を着た人物が芝コースの中に現れた。内ラチ側から登場した関係者がこれを取り押さえ、直後にそのわきを馬群が走り去った。

オーストラリアの競馬、スポーツラジオネットワーク「SENTrack」で競馬解説者を務めるギャレス・ホール氏が自身のXにこの場面の動画を公開し「ロマンチックウォリアーが香港カップで歴史的な勝利を収めた際の、信じがたい香港での映像。タックルが危機を救った。驚異的だ」と緊迫の瞬間をつづると、ファンからは称賛の声が並んだ。

「もし全頭がコースいっぱいに広がってゴールへ向かっていたら大惨事になっていただろう」

「彼を捕らえた人たちはレジェンドだ」

「君が悲劇を防いだ！」

「チームの素晴らしい状況判断と対応力。危機を救ったご褒美にボーナスをあげて」

「ヒーローだ」

「見事なタックル！」

「危ないところだった。大惨事を避けられて本当に良かった」

地元紙の報道によれば、乱入者を取り押さえたのはスターターのクリス・マクマレン氏。このレースには総額4000万香港ドル（約8億円）の賞金がかかっており、地元香港馬のロマンチックウォリアーが1番人気に応え優勝。日本馬はベラジオオペラ（牡5）が2番人気2着。ローシャムパーク（牡6）が4番人気5着だった。



（THE ANSWER編集部）