オリラジ藤森慎吾、パパとなっての変化、娘への想いなどを吐露
楽天グループ株式会社は、日用品や小型家電などを最短当日配送する新サービス「楽天24エクスプレス」を12月18日（木）午前10時より提供開始。これに先駆け、お笑いコンビ「オリエンタルラジオ」の藤森慎吾さん出演のTVCMを12月16日（火）より全国で放映する。
「楽天24エクスプレス」は“エブリデイロウプライスで日用品がすぐ届く”をコンセプトに、洗剤や化粧品などの日用消費財やモバイルバッテリー、電動歯ブラシといった小型家電など多岐にわたる日用品を単品・少量で取り扱い、リーズナブルな価格帯で提供。配送は東京23区内であれば最短当日配送を実施し、日用品を欲しいときにすぐ届けることで忙しい日々を送る現代人が頼れるサービスを目指している。
今回のTVCMでは、洗剤を切らして困っている生活者のもとにヒーロースーツをまとった藤森さんが「楽天24エクスプレスマン」となって猛スピードで登場。生活者のピンチを救う姿を描き、日々消耗し気付けば残り少なくなっていることも多い日用品が必要な時にすぐに届く「楽天 24エクスプレス」のサービス特性を表現。
また、撮影の裏側をおさめたメイキング動画とインタビュー動画もWeb 上で同時公開。メイキング動画では現場を盛り上げる藤森さんや躍動感あるアクションの撮影シーンなどが収められ、一方でインタビュー動画では撮影の感想のほか藤森さんの素顔に肉薄。家庭での家事分担や家族のお出かけ事情、今年を表す漢字やクリスマス＆年末年始の予定、さらには第１子誕生から約１年を迎えたパパエピソードも披露している。
藤森さんが日用品など家族の買い物のほとんどを購入している理由とは？ 妻と娘へのクリスマスプレゼントは？ さらには、子どもができてからの変化、娘への想いとは……藤森さんが赤裸々に語るインタビュー動画も必見。
