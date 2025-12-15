¡ÚÄ«ÆüÇÕ£Æ£Ó¡Û¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥¯¥ï¥Ã¥º¤ÇÏ¢ÇÆ¡õºÇÂ¿£´¾¡ÌÜ¤¬¤«¤«¤ëÍ§Æ»Ä´¶µ»Õ¡¡¶Ã°Û¤ÎÀ®ÀÓ¤òÀ¸¤àÍýÇ°¤ò¡ÖÆÉ¤ß²ò¤¯¡×
¡¡£²ºÐ¤Î¥Þ¥¤¥ë²¦¼Ô¤ò·è¤á¤ëÂè£·£·²óÄ«ÆüÇÕ£Æ£Ó¡¦£Ç£±¤Ï£²£±Æü¡¢ºå¿À¡¦¼Ç£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥¯¥ï¥Ã¥º¤ò½ÐÁö¤µ¤»¤ëÍ§Æ»¹¯É×Ä´¶µ»Õ¡Ê£¶£²¡Ë¡á·ªÅì¡á¤Ï¡¢Ï¢ÇÆ¤È¼«¤éºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¥ì¡¼¥¹£´¾¡ÌÜ¤¬¤«¤«¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç½ÐÁö¤Î¤Ù£¶Æ¬¤Ç£³¾¡¡£¶Ã°Û¤ÎÀ®ÀÓ¤òÀ¸¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢Æ±»Õ¤ÎÇÏ¤Å¤¯¤ê¤Ø¤Î¿¼¤¤ÍýÇ°¤À¤Ã¤¿¡£¥ä¥Þ¥¿¥±¡Ê»³ËÜÉð»Ö¡Ëµ¼Ô¤¬ÆÉ¤ß²ò¤¯¡£
¡¡Í§Æ»±¹¼Ë¤È¤¤¤¨¤ÐÃæÄ¹µ÷Î¥¡£¶¥ÇÏ³¦¤Ç¤Ï¡È¾ï¼±¡É¤À¤í¤¦¡£¼ÂºÝ¤Ë£Ê£Ò£Á½Å¾Þ£·£¸¾¡Ãæ¡¢Ìó£¸³ä¤Î£¶£²¾¡¤¬£¹¥Ï¥í¥ó°Ê¾å¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ä«ÆüÇÕ£Æ£Ó¤Ç»Ë¾åºÇÂ¿¤Î£³¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÀµÄ¾¡¢°ãÏÂ´¶¤·¤«¤Ê¤¤¡£¡Ö¥Þ¥¤¥ë¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ÀµÄ¾¥Ô¥ó¤È¤³¤Ê¤¤¡×¤ÈÍ§Æ»Ä´¶µ»Õ¤â¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£
¡¡Âç¤¤ÊÅ¾µ¡¤Ï¾®²ó¤ê¤Ë¶á¤¤Ãæ»³¤«¤é¹¤¤ºå¿À¤Î³°²ó¤ê¥Þ¥¤¥ë¤ËÉñÂæ¤ò°Ü¤·¤¿£±£´Ç¯¤À¡££±£´Ç¯¤«¤é¤Î£±£±Ç¯¤Ç£¶Æ¬¤¬½ÐÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢£°£²Ç¯¤Î³«¶È¤«¤é£±£³Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë£±Æ¬¤À¤±¡£¡ÖÃæ»³¤Î¥Þ¥¤¥ë¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤ÏÈ½ç¤Ç·ë²Ì¤âÂç¤¤¯°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤À¤«¤éÉéÃ´¤âÂç¤¤¤¡×¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Êµ¯ÍÑ¤ÏÈò¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡£²£´Ç¯¤Î¤ßµþÅÔ³°²ó¤ê¤À¤¬¡¢¹¤¤¥³¡¼¥¹¤ËÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡Ú£³£°£±£²¡Û¤ÈÈ´·²¤ÎÀ®ÀÓ¡£¤¿¤À¡¢£Ç£±¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡££²£±Ç¯°Ê¹ß¤Îºå¿À³°²ó¤ê¤Ç£³£³¾¡¡õ£¶£°Ï¢ÂÐ¤ÏÃÇ¥È¥Ä¡£Âç¤¤ÊÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤¬Ä´¶µ¤À¡£·ªÅì¤ÇÉé²Ù¤ò¤«¤±¤ëÄ´¶µ¤Ï£±£°£¸£µ¥á¡¼¥È¥ë¤ÎºäÏ©¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢£±¼þ£±£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÉý¤Î¹¤¤£Ã£×¥³¡¼¥¹¤Ç¤Û¤Ü¹Ô¤¦¡£¡Ö¤½¤Î±Æ¶Á¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤è¡£ºäÏ©¤Ð¤«¤ê¤ÇÁö¤ë¤È¥Ô¥Ã¥ÁÁöË¡¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤·¤Í¡×¡£¹¤µ¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤ë²¼ÃÏ¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«¤é¤ÎÍýÇ°¤Ë¤â¹ç¤¦¡£¾ï¤Ë»ëÀþ¤ÎÀè¤Ë¸«¿ø¤¨¤ë¤Î¤ÏÍè½Õ¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯Ï©Àþ¤À¡£¡Ö¹¤¯¤ÆÂç¤¤Ê³°²ó¤ê¤Ê¤é¡¢£±£¸£°£°¡Á£²£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÇÏ¤Ç¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡£Ä¾Àþ¤ÎÄ¹¤¤¥³¡¼¥¹¤ÎÊý¤¬Ê¶¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢ÎÏÄÌ¤ê¤ËÁö¤ì¤ë¤«¤é¡×¡£¥Þ¥¤¥ë¤Ç¤â³°²ó¤ê¤Ê¤é¥¹¥Ô¡¼¥É¿§¤Ë¤ÏÊÐ¤é¤º¡¢ÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ø¤ÈÂ³¤¯Æ»¤ò¼×¤é¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¶¯Å¨Áê¼ê¤Ë¤â¤Þ¤ì¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ë·Ð¸³ÃÍ¤Ïµ®½Å¤À¡£¼ÂºÝ¤Ë£²£±Ç¯¤Î¾¡¤ÁÇÏ¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¤ÏÍâÇ¯¤Îº×Åµ¤ÇÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¤é¤ÎµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë£´¾¡ÌÜ¤òÁÀ¤¦¤Î¤Ï¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥¯¥ï¥Ã¥º¡£¹¤¤Åìµþ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼£Ö¤ò¾þ¤ê¡¢µþÅÔ³°²ó¤ê¤Î¥Ç¥¤¥ê¡¼ÇÕ£²ºÐ£Ó¤Ç½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¡£¹¤¤¥³¡¼¥¹¤Ç¡È±ÑºÍ¶µ°é¡É¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£¡ÖÁá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é¤³¤³ÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¤·¡¢ÍèÇ¯¤â¤Þ¤º»©·î¾Þ¤Þ¤Ç¤Ï¹Ô¤³¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»È¤¦¤¿¤Ó¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢µþÅÔ¤è¤êºå¿À¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¡£µ¤Éé¤¤¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¡£ÎáÏÂ¤ÎÄ«ÆüÇÕ¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Ï¾¡¤ÁÊý¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê»³ËÜ¡¡Éð»Ö¡Ë