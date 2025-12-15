『サガミオリジナル0.01』偽物品、公式が注意啓発【見分け方】 表記に「べニス」「揮入」…本体のうすさにも違い
相模ゴム工業は15日、『サガミオリジナル0.01』の偽物品の流通を確認したとし、情報を公開した。
【画像】『サガミオリジナル0.01』正規品と偽物品の見分け方…「べニス」「揮入」の文字も
「正規品と偽物品の違いについて」比較画像を紹介。パッケージ表面では「箔押しされた『sagami original』ロゴが、偽物品は丸みを帯びています」、「斜めシールのフォントや文字間隔が異なり、『幸せ』の下の棒が長く、シール形状も角が丸い仕様となっています」と指摘。パッケージ裏面では「商品説明や表記の一部に誤りがあります」、「製造番号が異なり、偽物品は『240901RBM』と表記されています」と説明した。
コンドーム本体の形状（うすさ・長さ・重量）にも違いがあるという。正規品では、うすさ平均が0.01ミリなのに対し、偽物品は0.03ミリと厚い。長さは、正規品が175.3ミリだが、偽物品は171.0ミリと短い。重さは、正規品が0.699グラム、偽物品は0.462グラムだとした。
同梱している使用説明書についても「偽物品では一部の文字表記に誤りや不自然な翻訳が見られます」し、具体的には「べニス」「揮入」などと記されているという。
相模ゴム工業は「お客様へのお願い」として「偽物品は弊社が製造・販売したものではなく、品質・安全性を保障することはできません。お客様に置かれましては、正規販売サイトや正規取扱店でのご購入をお願いいたします。また、正規ルート以外で購入された製品については、真贋調査・交換・損害補償等の対応はいたしかねますので、ご理解の程、よろしくお願い申し上げます」と呼びかけている。
