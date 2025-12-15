日本は先進国の中で「がんの死亡率」が最も高く、年間約40万人もの命が奪われている。そうした中、11月19日に「国立がん研究センター」が公表した、がん患者の「5年生存率」に関する最新の調査結果が注目を集めている。

※本稿は「週刊新潮」2025年12月18日号掲載【「5年生存率」最新調査で判明した恐がるべき「がん」の部位】の一部を抜粋／編集したものです。

日本では男性の4人に1人が、女性は6人に1人が「がん」で亡くなっていると聞けば、“死に神”といっても過言ではない。

罹患した部位によって検診から治療までの方法、そして生存率は大きく異なる

しかも厄介なのは、ひと口にがんといっても、その種類は多岐にわたること。罹患した部位によって検診から治療までの方法、そして生存率は大きく異なるのだ。健康診断で見つかることもあれば、人間ドックなど専門の医療機関で検査しないと分からないこともある。いざ治療となっても、標準治療をはじめ高額医療を伴うケースまで千差万別である。

いったい何が正解なのか。その答えを求める人々のために、巷にはがんに関する情報があふれている。我々が“死に神”から逃れるためには、まず命を奪う可能性の高い恐れるべきがんの部位を把握、その傾向と対策を知ることが大切だろう。

はたして数多あるがんの中でも死亡率が高いのはどの部位なのか。それを知るのに最良な調査結果が、このたび発表された。

重要な“5年”という指標

先月19日、国立がん研究センターは「全国がん罹患モニタリング集計 2012−2015年生存率報告」と題した調査結果を公表した。がんと診断された日から5年後までに、どれだけの患者が生存したか。その割合を部位別に集計したものだという。

今回の調査では、国際的に標準的な指標とされる「純生存率」を計算方法に採用して、がん以外の死因の影響を除外。従来と比べてより正確で妥当な生存率データになった。また44都道府県の「地域がん登録情報」を活用して、11年から15年までの診断症例を集計。前回調査（09年から11年まで）の36地域よりも増加し、罹患データの精度も格段に向上した。

琉球大学名誉教授で医学博士の藤田次郎氏に聞くと、

「がん治療では、罹患してから5年間を生き残ることができれば“がんは治った”とする考え方が伝統的にあります。適切な治療が実施され、患者さんが5年以上生存している際には、自身の免疫作用も加わってがん細胞が除去された可能性が高い、という考え方に基づき『5年生存率』という指標が定着したのだと思います。最近は新薬の登場などで、がん種によっては完治していなくても5年以上生き永らえることが珍しくない。そんな病気に変わりつつあります」

がん治療“最後の難関”

そう考えると「5年生存率」が高い部位のがんは、ある程度は治療法が確立しており、過度に恐れる必要はないとも言える。逆に言えば、これだけ医療が発達した現代でも「5年生存率」が低いがんは要注意なのだ。

件のデータを取りまとめた国立がん研究センターがん対策研究所・がん登録センター利活用推進室の堀芽久美室長によれば、

「特に今回のデータで特徴的だったのは、多くの部位で生存率が向上している点です。中でも著しい改善が見られたのは、多発性骨髄腫、悪性リンパ腫、白血病といった『血液腫瘍』の生存率です。これらの生存率が大きく向上した要因としては、治療法が進歩し、治療効果が大きくなったこと。病院へのアクセスが良くなったこと。そして患者支援体制が充実したことなどが、複合的に影響していると考えられます」

生存率の全般的な向上とは裏腹に、依然として低い値にとどまる「難治がん」もあるとして、堀室長はこう続ける。

「男女ともに『膵臓がん』は最も低い生存率となっています。それに次ぐ『胆のう・胆管がん』も、生存率が低い状態が続いています。これらのがんは、有効性が証明されている確立したスクリーニング検査がありません。早期発見が非常に困難なので、症状が出てからでないと罹患に気づかない人が多く、異変を感じたら速やかに治療を受ける必要があります」

事実、「部位別5年純生存率」の表を見ても5年生存率は「膵臓がん」は男性が10.7％、女性で10.2％。日進月歩のがん治療の中でも“最後の難関”と言われる所以だ。がんによる死亡者数では男女合わせて3位。1位の肺がん、2位の大腸がんに次いで、亡くなる人が多いのである。

膵臓がんで亡くなった著名人も、女優の八千草薫さんをはじめ、プロ野球の星野仙一さん、大相撲の千代の富士、アップル創業者のスティーブ・ジョブズ氏など枚挙にいとまがない。がんが発見されてから5年を経たずに没した方も数多い。

膵臓がんの治療は時間との闘い

「5年生存率は以前から膵臓がんがワーストワンですが、理由を一言で示すなら悪性度が非常に高いということでしょうか」

そう話すのは、消化器外科および肝胆膵外科医で、静岡県立静岡がんセンター総長を務める上坂克彦氏だ。

「具体的に申し上げると、膵臓がんの周辺への浸潤や他臓器への転移などが、他のがんと比べても非常に早く起こることが挙げられます。今回5年生存率が90％以上あるがんの代表は、男性なら前立腺がん、女性は甲状腺がんですが、これらは比較的ゆっくり進行する。ところが膵臓がんは進行が速く最初は自覚症状がありません。腹痛や背中、腰の痛み、黄疸や体重減少など異変を感じて発見された時点で、すでに手術が難しい方が8割近くもいます」

膵臓がんの場合、ステージ2までなら手術と抗がん剤を組み合わせた治療が可能だが、多くの患者は発見された時点でステージ3や4のケースが多い。そうなると、抗がん剤や放射線治療が中心となり、完治は困難な場合が多いという。

「他院で膵臓がんが見つかり、まだ手術が可能な状態だったが、発見から1カ月ほど経って当院に来られた時に詳しく検査したところ、もう手術ができない状態になっていることもあります。個人差はありますが、それほど膵臓がんの治療は時間との闘いなのです。膵臓がんは1センチ以下で見つけたいのですが、多くの場合それは至難の業。2センチになったら、すでにそれなりの進行がんになってしまっています」（同）

