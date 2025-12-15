ラ・リーガ 25/26の第16節 アラベスとレアル・マドリードの試合が、12月15日05:00にメンディソローサにて行われた。

アラベスはルーカス・ボイエ（FW）、アブデ・レバッハ（FW）、デニス・スアレス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレアル・マドリードはビニシウス・ジュニオール（FW）、キリアン・エムバペ（FW）、ロドリゴ（FW）らが先発に名を連ねた。

24分に試合が動く。レアル・マドリードのジュード・ベリンガム（MF）のアシストからキリアン・エムバペ（FW）がゴールを決めてレアル・マドリードが先制。

ここで前半が終了。0-1とレアル・マドリードがリードしてハーフタイムを迎えた。

67分、アラベスは同時に3人を交代。パブロ・イバニェス（MF）、カレベ（MF）、アブデ・レバッハ（FW）に代わりトニ・マルティネス（FW）、カルロス・ビセンテ（FW）、カルレス・アレーニャ（MF）がピッチに入る。

その直後の68分アラベスが同点に追いつく。アントニオ・ブランコ（MF）のアシストからカルロス・ビセンテ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

しかし、76分レアル・マドリードが逆転。ビニシウス・ジュニオール（FW）のアシストからロドリゴ（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。レアル・マドリードが1-2で勝利した。

なお、アラベスは6分にビクトル・パラダ（DF）、90+3分にアンデル・ゲバラ（MF）、90+4分にアブデ・レバッハ（FW）に、またレアル・マドリードは80分にビニシウス・ジュニオール（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-15 07:10:30 更新